Короткая стрижка для женщин любого возраста: легко укладывается и омолаживает

Девушка собирается подстричься. Фото: magnific

Длинные волосы требуют немало времени на уход: их нужно дольше мыть, сушить и укладывать. Именно поэтому короткие стрижки остаются популярным выбором для тех, кто хочет упростить повседневную рутину. Один из вариантов, на который стоит обратить внимание в 2026 году, — бикси. Эта стрижка сочетает в себе черты боба и пикси.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

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Что такое бикси

Название стрижки образовалось от сочетания слов "боб" и "пикси". От короткой пикси бикси унаследовала открытую шею, легкость и более короткую затылочную часть. В то же время от боба ей достались удлиненные пряди спереди и силуэт.

Особенность бикси — в слоях разной длины. Они помогают волосам держать форму и создают дополнительный объем. Благодаря этому прическа выглядит удачно даже без сложной укладки.

Стрижка бикси. Фото из Instagram

Кроме того, короткие волосы быстро высыхают после мытья и не утяжеляют шею. Бикси также позволяет реже пользоваться плойкой, утюжком или горячим феном. Для волос это дополнительный бонус, ведь постоянное воздействие высоких температур может сделать их более сухими и ломкими.

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Стрижка, которую легко укладывать

Бикси не относится к тем прическам, которые нужно каждое утро долго формировать. Если мастер правильно подобрал длину и сделал нужные слои, пряди после мытья сами принимают заданную форму. Волосы можно просто высушить естественным способом.

Модная короткая стрижка. Фото из Instagram

Если нужно немного больше объема, достаточно подсушить корни феном. А для более выразительной текстуры можно добавить каплю мусса или легкой пасты.

Кому подойдет стрижка "бикси"

Единой формы бикси для всех не существует. Стрижку можно варьировать в зависимости от черт лица.

Если лицо круглое, стоит оставить чуть более длинные пряди у щек. Они визуально вытягивают силуэт и делают черты лица более пропорциональными.

Для квадратного лица лучше подойдут плавные переходы и пряди у висков. Они помогают смягчить линию челюсти.

Обладательницам овального лица проще — им можно экспериментировать практически с любой длиной и формой бикси.

Структура волос также не станет препятствием. На прямых волосах стрижка выглядит аккуратно, а тонкие пряди благодаря слоям могут казаться более густыми. Густые волосы с такой стрижкой становятся легче и лучше держат форму.

Почему стрижку "бикси" считают омолаживающей

Короткая длина сама по себе не делает образ моложе. Важно, как именно построена форма стрижки. В"бикси" есть несколько деталей, которые могут освежить внешность.

Женщина с короткой стрижкой. Фото из Instagram

Открытая шея делает образ более легким, а пряди у лица помогают акцентировать внимание на глазах и скулах. Небрежная текстура также придает прическе современность.

Именно поэтому бикси часто выбирают женщины после 40 и 50 лет. Ее легко адаптировать под внешность, структуру волос и возраст, поэтому она подходит и молодым девушкам, и женщинам старшего возраста.

Ранее мы писали о том, на какую стрижку сменила "бикси" актриса Кристен Стюарт. Она продолжает экспериментировать с короткими стрижками, и нужно отметить, что довольно удачно.

Также Новини.LIVE сообщали, что модная стрижка может кардинально изменить внешность — и не всегда в лучшую сторону. Причина часто кроется не в самой прическе, а в том, насколько она подходит к форме лица. Стилисты назвали несколько простых правил, которые помогут не ошибиться с новой стрижкой.