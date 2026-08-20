Самая модная стрижка осени 2026 года: ее стоит попробовать женщинам старше 50 лет

Девушке делают стрижку. Фото: magnific

Осенью прически становятся проще и легче, а стрижки — более удобными в повседневной жизни. Один из вариантов, на который стоит обратить внимание женщинам зрелого возраста, — челка-шторка. Она может освежить привычную прическу и сделать образ более современным. К тому же она подходит женщинам разного возраста.

Новини.LIVE расскажет подробнее об этой прическе.

Многих женщин интересует, подходит ли такая челка после 40 или даже 70 лет. Да, она может удачно смотреться и в этом возрасте. Правильно подобранная форма помогает обрамить лицо, привлечь внимание к глазам и визуально смягчить черты лица.

Чёлка-шторка имеет ещё одно преимущество — её легко адаптировать под разную густоту и структуру волос. Но здесь важно правильно подобрать длину и технику стрижки.

Челка-шторка для разных типов волос

Если волосы тонкие или не очень густые, стоит выбрать более длинную челку с мягкими слоями. Она не создает лишней массы у лица, но в то же время придает прическе динамику и визуальный объем.

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Для седых и светлых волос хорошо подойдет более текстурный вариант. Отдельные пряди можно сделать чуть тоньше. Такая форма придает прическе легкость и делает образ более свежим.

С какой стрижкой носить челку-шторку

Один из удачных вариантов — боб-бабочка. Это современная версия многослойной стрижки, которая сочетает форму боба с мягкими слоями у лица.

Передние пряди постепенно переходят в длину, благодаря чему прическа выглядит динамичной и легкой. Слои не имеют резких линий, поэтому волосы кажутся более естественными.

Боб-бабочка. Фото из Instagram

Боб-бабочка хорошо подойдет тем, кто любит естественные укладки. Волосы можно оставить прямыми или добавить легкую волну. Мягкие слои помогают сохранить форму даже без сложной ежедневной укладки.

В сочетании с челкой-шторкой такая стрижка создает женственный и современный образ. Она хорошо смотрится как на тонких волосах, так и на более густых прядях, если правильно подобрать количество слоев.

Ранее мы писали о том, что стилисты дали советы о том, как правильно подобрать стрижку с учетом особенностей своего типа волос и лица. Челка-шторка тоже входит в число возможных вариантов.

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