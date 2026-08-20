Наймодніша стрижка осені-2026: її варто спробувати жінкам після 50

Дівчині роблять стрижку. Фото: magnific

Зачіски восени стають простішими й легшими, а стрижки — зручнішими у щоденному житті. Один із варіантів, на який варто звернути увагу жінкам елегантного віку, — чубчик-шторка. Він може освіжити звичну зачіску та зробити образ сучаснішим. До того ж він пасує жінкам різного віку.

Новини.LIVE розповість детальніше про цю зачіску.

Багатьох жінок цікавить, чи пасує такий чубчик після 40 або навіть 70 років. Так, він може вдало виглядати і в цьому віці. Правильно підібрана форма допомагає обрамити обличчя, привернути увагу до очей і зробити риси візуально м’якшими.

Чубчик-шторка має ще одну перевагу — його легко адаптувати під різну густоту та структуру волосся. Але тут важливо правильно підібрати довжину й техніку стрижки.

Чубчик-шторка для різного волосся

Якщо волосся тонке або не дуже густе, варто обрати довший чубчик із м'якими шарами. Він не створює зайвої маси біля обличчя, але водночас додає зачісці руху та візуального об’єму.

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Для сивого й світлого волосся добре підійде більш текстурний варіант. Окремі пасма можна зробити трохи тоншими. Така форма додає зачісці легкості та робить образ свіжішим.

З якою стрижкою носити чубчик-шторку

Один із вдалих варіантів — боб-метелик. Це сучасна версія багатошарової стрижки, яка поєднує форму боба з м’якими шарами біля обличчя.

Передні пасма поступово переходять у довжину, завдяки чому зачіска виглядає рухливою та легкою. Шари не мають різких ліній, тому волосся здається більш природним.

Боб-метелик. Фото з Instagram

Боб-метелик добре підійде тим, хто любить природні укладки. Волосся можна залишити прямим або додати легку хвилю. М’які шари допомагають зберегти форму навіть без складного щоденного укладання.

У поєднанні з чубчиком-шторкою така стрижка створює жіночний і сучасний образ. Вона добре працює і на тонкому волоссі, і на густіших пасмах, якщо правильно підібрати кількість шарів.

Раніше ми писали про те, що стилісти дали поради з приводу того, як правильно підібрати стрижку з урахуванням особливостей свого типу волосся та обличчя. Чубчик-шторка теж є серед можливих варіантів.

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