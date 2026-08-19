Яка стрижка буде в моді у 2027 році: головний hair-тренд

Дівчині роблять коротку стрижку. Фото: magnific

Якщо поєднати коротку піксі з характерним маллетом, вийде стрижка, яка вже привертає увагу модниць. Її називають "міксі", і саме вона має всі шанси стати одним із помітних hair-трендів 2027 року. Це сучасний варіант для тих, хто хоче коротке волосся, але не готовий повністю відмовлятися від довжини.

Новини.LIVE розповість детальніше про цю стрижку.

Міксі можна укладати по-різному. Волосся може залишатися трохи недбалим і багатошаровим або, навпаки, бути гладким і зачесаним назад. У другому випадку зачіска набуває виразного вінтажного настрою. Найчастіше її доповнюють чубчиком.

Який вигляд має стрижка міксі

Міксі не має одного чіткого вигляду. Вона може бути дуже короткою або більш скуйовдженою та багатошаровою. Головна особливість цієї стрижки — поєднання рис піксі та маллету.

Спереду й на маківці волосся підстригають шарами, боки залишають короткими, а ззаду пасма стають довшими. Чубчик зазвичай також роблять коротким і легким.

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Маллет, який став основою для задньої частини міксі, легко впізнати за контрастом довжини. Волосся спереду та з боків коротше, тоді як ззаду воно залишається довшим.

Така стрижка може підійти різним формам обличчя. Вона також підходить для прямого, хвилястого та кучерявого волосся. Водночас власницям дуже тонких пасом варто добре подумати перед зміною образу. Через невелику густоту волосся шари можуть не мати потрібного об’єму, і зачіска втратить свою головну особливість.

Як доглядати за міксі та укладати її

Щоб стрижка зберігала форму, її бажано регулярно оновлювати. У середньому перукаря варто відвідувати раз на 4–6 тижнів. Якщо ж хочеться більш недбалого та відрослого варіанта, проміжок між стрижками можна збільшити до 8–12 тижнів.

Стрижка міксі. Фото з Instagram

Щоденна укладка зазвичай не займає багато часу. На вологе волосся можна нанести трохи мусу, а потім залишити його висихати природним шляхом. Для хвилястого або кучерявого ефекту пасма можна злегка розтріпати руками та висушити дифузором.

Текстурний спрей допоможе зробити шари більш виразними та додасть зачісці легкого недбалого вигляду. Власницям густого волосся може бути достатньо швидко просушити його феном — така укладка зазвичай не потребує багато часу.

Найбільше уваги може вимагати чубчик. Його доведеться укладати окремо, якщо хочеться, щоб він зберігав потрібну форму протягом дня.

Раніше ми писали про те, яка стрижка прийшла на заміну біксі цього року. Акторка Крістен Стюарт вже зробила цю нову зачіску і продемонструвала її на публіці.

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