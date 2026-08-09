Крістен Стюарт здивувала найсміливішою зачіскою 2026 року: прийшла на зміну біксі

Стрижка, Крістен Стюарт. Фото: JB Lacroix/Getty Images та magnific. Колаж: Новини.LIVE

Ще зовсім недавно Крістен Стюарт носила модну біксі, а тепер знову здивувала зміною образу. Акторка настільки легко прощається з довжиною волосся, що її нові зачіски нерідко стають темою для обговорення не менше, ніж кінопрем'єри чи виходи на червоні доріжки.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Нова трендова стрижка від Крістен Стюарт

Поки Крістен Стюарт готується до виходу комедії "Неправильні дівчата", папараці помітили її під час вечері в ресторані Giorgio Baldi у Санта-Моніці. Компанію акторці склала Алія Шокат, з якою вони разом знялися у новій стрічці. Режисеркою фільму стала дружина Стюарт — Ділан Маєр.

Крістен Стюарт з новою стрижкою. Фото: Instagram/justjared

Для вечірнього виходу Крістен не стала вигадувати нічого складного. Темно-синій бомбер, чорна футболка, підкочені джинси, високі білі шкарпетки та прості кросівки — саме той набір речей, який давно став її особистою візитівкою. Але найбільшу увагу цього разу привернув не одяг.

Схоже, акторка ще більше вкоротила волосся. Якщо останні місяці всі говорили про її біксі, то тепер зачіска більше нагадує класичну піксі з легкою недбалістю.

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Стилісти давно звертають увагу на те, що короткі стрижки перестали асоціюватися лише з практичністю. Сьогодні вони дедалі частіше стають способом показати характер. Британський стиліст Сем Макнайт неодноразово говорив, що коротке волосся відкриває обличчя і робить акцент саме на людині, а не на зачісці. Саме цей принцип давно простежується і в образах Крістен Стюарт.

Цікаво, що у самому фільмі акторка з'явиться зовсім іншою. Для ролі вона носить платинове волосся до плечей. Втім, такі контрасти для неї давно стали звичною історією. За останні роки Крістен встигла побути білявкою, повернутися до темного кольору, приміряти рожевий діп-дай, носити маллет, різні варіанти каре, мікрочубчик і навіть майже повністю поголити голову.

Раніше ми писали про те, які стрижки можна зробити після 50 років. Їх варто розглянути окремо, якщо хочете, щоб зачіска покращувала ваш зовнішній вигляд.

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