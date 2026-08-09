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Главная Мода Актриса Кристен Стюарт показала, какая стрижка заменит "бикси" в 2026 году

Актриса Кристен Стюарт показала, какая стрижка заменит "бикси" в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 11:34
Кристен Стюарт удивила самой смелой прической 2026 года: пришла на смену бикси
Стрижка, Кристен Стюарт. Фото: JB Lacroix/Getty Images и magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Еще совсем недавно Кристен Стюарт носила модную стрижку "бикси", а теперь вновь удивила сменой образа. Актриса настолько легко расстается с длиной волос, что ее новые прически нередко становятся темой для обсуждения не меньше, чем кинопремьеры или выходы на красные дорожки.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Новая трендовая стрижка от Кристен Стюарт

Пока Кристен Стюарт готовится к выходу комедии "Неправильные девчонки", папарацци заметили ее во время ужина в ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. Актрису сопровождала Алия Шокат, с которой они вместе снялись в новой картине. Режиссером фильма выступила жена Стюарт — Дилан Майер.

Стюарт знову укоротила волосся
Кристен Стюарт с новой стрижкой. Фото: Instagram/justjared

Для вечернего выхода Кристен не стала придумывать ничего сложного. Темно-синий бомбер, черная футболка, закатанные джинсы, высокие белые носки и простые кроссовки — именно тот набор вещей, который давно стал ее личной визитной карточкой. Но наибольшее внимание на этот раз привлекла не одежда.

Похоже, актриса еще больше укоротила волосы. Если в последние месяцы все говорили о ее бикси, то теперь прическа больше напоминает классическую пикси с легкой небрежностью.

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Стилисты давно обращают внимание на то, что короткие стрижки перестали ассоциироваться только с практичностью. Сегодня они все чаще становятся способом продемонстрировать характер. Британский стилист Сэм Макнайт неоднократно говорил, что короткие волосы открывают лицо и делают акцент именно на человеке, а не на прическе. Именно этот принцип давно прослеживается и в образах Кристен Стюарт.

Интересно, что в самом фильме актриса появится совсем другой. Для роли она носит платиновые волосы до плеч. Впрочем, такие контрасты для нее давно стали привычным делом. За последние годы Кристен успела побывать блондинкой, вернуться к темному цвету, примерить розовый дип-дай, носить маллет, различные варианты каре, микрочелку и даже почти полностью побрить голову.

Ранее мы писали о том, какие стрижки можно сделать после 50 лет. Их стоит рассмотреть отдельно, если вы хотите, чтобы прическа улучшала ваш внешний вид.

Также Новини.LIVE сообщали, кому стилисты не советуют экспериментировать с короткой стрижкой. Есть один метод, который поможет понять, подходит ли она вам.

стрижки прически Кристен Стюарт
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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