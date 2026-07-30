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Главная Мода Стилисты назвали 3 лучшие стрижки для женщин старше 40 лет: будете выглядеть эффектно

Стилисты назвали 3 лучшие стрижки для женщин старше 40 лет: будете выглядеть эффектно

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 15:44
Какие стрижки после 40 лет помогут выглядеть моложе: три лучших и практичных варианта
Парикмахер, женщина с короткой стрижкой. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

После 40 лет большинство женщин хочет найти стрижку, которая будет выглядеть ухоженно без ежедневной укладки. И это вполне реально. Если форма выполнена правильно, волосы сами ложатся так, как нужно, а времени на утренние сборы требуется значительно меньше. Именно поэтому стилисты все чаще советуют стрижки с легкими слоями и плавными переходами длины.

Новини.LIVE расскажет, о каких именно стрижках идет речь.

Какие стрижки стоит попробовать после 40 лет

Каскад

Каскад уже много лет не выходит из моды, и причина проста — он подходит почти всем. Благодаря ему волосы становятся легче, объемнее и двигаются естественно. Особенно удачно такая стрижка смотрится на длине ниже плеч. Она делает образ более свежим. Если еще и выбрать теплый каштановый или шоколадный оттенок, волосы будут выглядеть более блестящими и ухоженными.

Каскад, який підходить всім
Каскад. Фото из Instagram

Шегги

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Шегги — хороший выбор для тех, кто любит современные прически. Благодаря разной длине прядей волосы приобретают естественный объем, даже если они тонкие. Такую стрижку не нужно долго укладывать — достаточно высушить волосы феном или даже оставить высыхать естественным образом. А светлые карамельные пряди или легкое мелирование сделают текстуру еще более заметной.

Шеггі не потрібно довго укладати
Шегги. Фото из Instagram

Короткая текстурная стрижка

Тем, кто предпочитает короткие волосы, стоит обратить внимание на стрижку с объемной макушкой и аккуратным затылком. Она выглядит современно, хорошо держит форму и почти не требует сложного ухода. Такая прическа открывает лицо, подчеркивает скулы и делает черты более выразительными. Она очень красиво смотрится на светлом или холодном блонде, хотя и на темных волосах эта стрижка будет роскошной.

Cтрижка на коротке волосся
Пикси. Фото из Instagram

Главное преимущество всех этих стрижек в том, что они не требуют много времени на укладку. Достаточно правильной формы, регулярного обновления среза и обычного домашнего ухода, чтобы волосы каждый день выглядели ухоженно и свежо.

Ранее мы писали о том, какие стрижки идеально подойдут для круглого лица. Правильная форма стрижки в этом случае играет очень важную роль.

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Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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