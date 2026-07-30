Які стрижки після 40 років молодять: три кращі та практичні варіанти

Майстер по зачіскам, жінка з короткою стрижкою. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Після 40 років більшість жінок хоче знайти стрижку, яка матиме охайний вигляд без щоденного укладання. І це цілком реально. Якщо форма виконана правильно, волосся саме лягає так, як потрібно, а часу на ранкові збори потрібно значно менше. Саме тому стилісти все частіше радять стрижки з легкими шарами та м'якими переходами довжини.

Новини.LIVE розповість про які саме стрижки йде мова.

Які стрижки варто спробувати після 40 років

Каскад

Каскад уже багато років не виходить із моди, і причина проста — він підходить майже всім. Волосся завдяки йому стає легшим, об'ємнішим і рухається природно. Особливо вдалою така стрижка буде на довжині нижче плечей. Вона робить образ свіжішим. Якщо ще й обрати теплий каштановий або шоколадний відтінок, волосся буде мати більш блискучіший і доглянутий вигляд.

Каскад. Фото з Instagram

Шеггі

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Шеггі — хороший вибір для тих, хто любить сучасні зачіски. Завдяки різній довжині пасом волосся набуває природного об'єму, навіть якщо воно тонке. Таку стрижку не потрібно довго укладати — достатньо висушити волосся феном або навіть залишити висихати природним способом. А світлі карамельні пасма чи легке мелірування зроблять текстуру ще більш помітною.

Шеггі. Фото з Instagram

Коротка текстурна стрижка

Тим, хто віддає перевагу короткому волоссю, варто звернути увагу на стрижку з об'ємною маківкою та акуратною потилицею. Вона має сучасний вигляд, добре тримає форму і майже не потребує складного догляду. Така зачіска відкриває обличчя, підкреслює вилиці та робить риси більш виразними. Вона дуже гарний вигляд має на світлому або холодному блонді, хоча й на темному волоссі ця стрижка буде розкішною.

Піксі. Фото з Instagram

Головна перевага всіх цих стрижок у тому, що вони не вимагають багато часу на укладання. Достатньо правильної форми, регулярного оновлення зрізу та звичайного домашнього догляду, щоб волосся щодня мало охайний і свіжий вигляд.

Раніше ми писали про те, які стрижки будуть ідеально пасувати круглому обличчю. Правильна форма стрижки в цьому випадку відіграє дуже важливу роль.

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