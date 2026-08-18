Який боб вам пасуватиме: розбираємо різницю між двома стрижками

Дівчина зі стрижкою боб. Фото: magnific

Коли хочеться помітно змінити зовнішність, найпростіший спосіб — оновити зачіску. Нова довжина може повністю змінити образ і навіть додати відчуття нового етапу в житті. Але яку стрижку обрати — короткий боб чи його подовжену версію? Стиліст по волоссю Марк Балланс розповів, чим відрізняються боб і лонг-боб та кому підійде кожен із варіантів.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Боб і лонг-боб: у чому різниця

Найпомітніша відмінність між цими стрижками — довжина.

"Класичний боб зазвичай доходить до лінії щелепи або трохи нижче, але не опускається далеко за плечі. Подовжений боб має схожу форму, проте волосся в ньому довше — зазвичай до плечей або ключиць", — пояснив Марк Балланс.

Обидві стрижки давно стали класикою. Вони можуть мати різний вигляд залежно від форми зрізу, проділу та способу укладання. Однак довжина сильно впливає на те, що можна робити з волоссям щодня.

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Класичний боб. Фото з Instagram

Лонг-боб у цьому плані більш практичний. Волосся можна зібрати в невисокий хвіст або пучок, накрутити, випрямити чи просто залишити природним.

Лонг-боб. Фото з Instagram

Короткий боб дає менше можливостей для таких експериментів, зате сам по собі є більш виразним й не потребує складних деталей в образі.

Який варіант простіше підтримувати

Боб із чітким рівним зрізом потребує регулярного оновлення. Якщо хочеться зберегти саме ту форму, яку створив майстер, записуватися на стрижку доведеться досить часто.

"Графічний боб варто освіжати приблизно раз на шість тижнів. Якщо ж зріз м'якший і форма не така чітка, можна приходити до майстра раз на 8–12 тижнів", — як зазначив стиліст.

З подовженим бобом ситуація простіша. Коли волосся відростає, зміни не так помітні, тому стрижка довше зберігає охайний вигляд. Ще один плюс — не доводиться довго чекати, поки волосся відросте після невдалої або просто надто короткої стрижки.

Боб чи подовжений боб: що вибрати

Не варто орієнтуватися лише на фотографію стрижки, яка сподобалася в соцмережах. Перед походом до перукаря подумайте, як ви зазвичай носите волосся і скільки часу готові витрачати на нього вранці.

Марк Балланс теж радить враховувати не тільки форму обличчя.

"Вибір залежить і від способу життя. Чи потрібно вам часто збирати волосся? Чи готові ви регулярно робити укладання? Або вам важливо прокинутися, швидко розчесатися і піти у справах? Короткий боб зазвичай вимагає більше уваги під час укладання, тоді як лонг-боб дає більше свободи", — стверджує перукар.

Якщо хочеться короткої стрижки, але є сумніви, подовжений боб може стати хорошим компромісом. Він уже помітно змінює образ, але при цьому залишає достатньо довжини для хвоста, пучка та різних варіантів укладання.

Також перед візитом до майстра краще зберегти кілька фотографій стрижок, які вам подобаються. Покажіть їх перукарю та обговоріть, яка довжина підійде саме вашому волоссю. Так буде простіше врахувати його густоту, текстуру, форму обличчя та ваші звички.

Раніше ми писали про те, які стрижки стилісти радять обрати власницям тонкого волосся. Якщо зробити правильну форму, стрижка буде додавати об'єму волоссю і підкреслювати його природну густоту.

Також Новини.LIVE повідомляли про кращі варіанти стрижок для жінок у віці. Після 50 років волосся стає тоншим, тому варто підбирати відповідну форму, враховуючи усі тонкощі.