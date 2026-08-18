Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Боб и лонг-боб создают разный эффект: как выбрать подходящий вариант

Боб и лонг-боб создают разный эффект: как выбрать подходящий вариант

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 14:00
Какой боб вам подойдет: разбираемся в различиях между двумя вариантами стрижки
Девушка с прической боб. Фото: magnific

Когда хочется заметно изменить внешность, самый простой способ — обновить прическу. Новая длина может полностью преобразить образ и даже создать ощущение начала нового этапа в жизни. Но какую стрижку выбрать — короткий боб или его удлиненную версию? Стилист по волосам Марк Балланс рассказал, чем отличаются боб и лонг-боб и кому подойдет каждый из вариантов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Боб и лонг-боб: в чем разница

Самое заметное отличие между этими стрижками — длина.

"Классический боб обычно доходит до линии челюсти или чуть ниже, но не опускается далеко за плечи. Удлиненный боб имеет похожую форму, однако волосы в нем длиннее — обычно до плеч или ключиц", — пояснил Марк Балланс.

Обе стрижки давно стали классикой. Они могут выглядеть по-разному в зависимости от формы среза, пробора и способа укладки. Однако длина сильно влияет на то, что можно делать с волосами каждый день.

Читайте также:
Стрижка боб залишається в тренді
Классический боб. Фото из Instagram

Лонг-боб в этом плане более практичен. Волосы можно собрать в невысокий хвост или пучок, завить, выпрямить или просто оставить в естественном виде.

Боб не завжди може бути коротким
Лонг-боб. Фото из Instagram

Короткий боб дает меньше возможностей для таких экспериментов, зато сам по себе более выразителен и не требует сложных деталей в образе.

Какой вариант проще поддерживать

Боб с четким ровным срезом требует регулярного обновления. Если хочется сохранить именно ту форму, которую создал мастер, записываться на стрижку придется довольно часто.

"Графический боб стоит обновлять примерно раз в шесть недель. Если же срез более мягкий и форма не такая четкая, можно приходить к мастеру раз в 8–12 недель", — отметил стилист.

С удлиненным бобом ситуация проще. Когда волосы отрастают, изменения не так заметны, поэтому стрижка дольше сохраняет опрятный вид. Еще один плюс — не приходится долго ждать, пока волосы отрастут после неудачной или просто слишком короткой стрижки.

Боб или удлиненный боб: что выбрать

Не стоит ориентироваться только на фотографию стрижки, которая понравилась в соцсетях. Перед походом к парикмахеру подумайте, как вы обычно носите волосы и сколько времени готовы тратить на них по утрам.

Марк Балланс также советует учитывать не только форму лица.

"Выбор зависит и от образа жизни. Нужно ли вам часто собирать волосы? Готовы ли вы регулярно делать укладку? Или вам важно проснуться, быстро причесаться и отправиться по делам? Короткий боб обычно требует больше внимания при укладке, тогда как лонг-боб дает больше свободы", — утверждает парикмахер.

Если хочется короткой стрижки, но есть сомнения, удлиненный боб может стать хорошим компромиссом. Он уже заметно меняет образ, но при этом оставляет достаточно длины для хвоста, пучка и различных вариантов укладки.

Также перед визитом к мастеру лучше сохранить несколько фотографий стрижек, которые вам нравятся. Покажите их парикмахеру и обсудите, какая длина подойдет именно вашим волосам. Так будет проще учесть их густоту, текстуру, форму лица и ваши привычки.

Ранее мы писали о том, какие стрижки стилисты советуют выбирать обладательницам тонких волос. Если правильно подобрать форму, стрижка будет придавать волосам объем и подчеркивать их естественную густоту.

Также Новини.LIVE сообщали о лучших вариантах стрижек для женщин в зрелом возрасте. После 50 лет волосы становятся тоньше, поэтому стоит подбирать подходящую форму, учитывая все тонкости.

мода тренды стрижки стрижка боб стильная короткая стрижка
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации