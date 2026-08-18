Какой боб вам подойдет: разбираемся в различиях между двумя вариантами стрижки

Девушка с прической боб. Фото: magnific

Когда хочется заметно изменить внешность, самый простой способ — обновить прическу. Новая длина может полностью преобразить образ и даже создать ощущение начала нового этапа в жизни. Но какую стрижку выбрать — короткий боб или его удлиненную версию? Стилист по волосам Марк Балланс рассказал, чем отличаются боб и лонг-боб и кому подойдет каждый из вариантов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Боб и лонг-боб: в чем разница

Самое заметное отличие между этими стрижками — длина.

"Классический боб обычно доходит до линии челюсти или чуть ниже, но не опускается далеко за плечи. Удлиненный боб имеет похожую форму, однако волосы в нем длиннее — обычно до плеч или ключиц", — пояснил Марк Балланс.

Обе стрижки давно стали классикой. Они могут выглядеть по-разному в зависимости от формы среза, пробора и способа укладки. Однако длина сильно влияет на то, что можно делать с волосами каждый день.

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Лонг-боб в этом плане более практичен. Волосы можно собрать в невысокий хвост или пучок, завить, выпрямить или просто оставить в естественном виде.

Лонг-боб. Фото из Instagram

Короткий боб дает меньше возможностей для таких экспериментов, зато сам по себе более выразителен и не требует сложных деталей в образе.

Какой вариант проще поддерживать

Боб с четким ровным срезом требует регулярного обновления. Если хочется сохранить именно ту форму, которую создал мастер, записываться на стрижку придется довольно часто.

"Графический боб стоит обновлять примерно раз в шесть недель. Если же срез более мягкий и форма не такая четкая, можно приходить к мастеру раз в 8–12 недель", — отметил стилист.

С удлиненным бобом ситуация проще. Когда волосы отрастают, изменения не так заметны, поэтому стрижка дольше сохраняет опрятный вид. Еще один плюс — не приходится долго ждать, пока волосы отрастут после неудачной или просто слишком короткой стрижки.

Боб или удлиненный боб: что выбрать

Не стоит ориентироваться только на фотографию стрижки, которая понравилась в соцсетях. Перед походом к парикмахеру подумайте, как вы обычно носите волосы и сколько времени готовы тратить на них по утрам.

Марк Балланс также советует учитывать не только форму лица.

"Выбор зависит и от образа жизни. Нужно ли вам часто собирать волосы? Готовы ли вы регулярно делать укладку? Или вам важно проснуться, быстро причесаться и отправиться по делам? Короткий боб обычно требует больше внимания при укладке, тогда как лонг-боб дает больше свободы", — утверждает парикмахер.

Если хочется короткой стрижки, но есть сомнения, удлиненный боб может стать хорошим компромиссом. Он уже заметно меняет образ, но при этом оставляет достаточно длины для хвоста, пучка и различных вариантов укладки.

Также перед визитом к мастеру лучше сохранить несколько фотографий стрижек, которые вам нравятся. Покажите их парикмахеру и обсудите, какая длина подойдет именно вашим волосам. Так будет проще учесть их густоту, текстуру, форму лица и ваши привычки.

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