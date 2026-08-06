Как выбрать стрижку, чтобы не пожалеть: главное правило стилистов

Красивая прическа, стрижка. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Удачная стрижка зависит не только от моды. То, что хорошо смотрится на фото в Instagram, может совершенно не подойти из-за формы лица. Именно поэтому парикмахеры советуют сначала оценить свои пропорции, а уже потом выбирать новый образ.

Об этом подробнее расскажет Новини.LIVE со ссылкой на InStyle.

Стрижка по форме лица

Если лицо имеет форму сердца — широкий лоб, выразительные скулы и узкий подбородок, — стоит присмотреться к стрижке "бабочка". Она состоит из нескольких уровней, благодаря чему волосы не выглядят тяжелыми, а нижняя часть лица кажется более пропорциональной. Подойдет и челка-шторка, которая не закрывает лицо полностью, но снимает акцент с широкого лба.

Стрижка "бабочка". Фото из Instagram

Для квадратного лица, напротив, лучше отказаться от ровного графического среза. Звездный парикмахер Маркос Диас советует текстурированную стрижку с легкой волной. Она не скрывает четкую линию челюсти, но делает ее менее резкой. Если волосы немного вьются, это даже плюс — достаточно текстурирующего спрея, чтобы прическа выглядела удачно без длительной укладки.

Текстурированная стрижка. Фото из Instagram

Овальная форма лица дает больше всего возможностей. Одной из самых актуальных стрижек остается ровный боб. Парикмахер Кристин Мак Инерни советует не пытаться сделать волосы идеально гладкими, если их естественная текстура иная.

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Ровный боб. Фото из Instagram

Круглому лицу подходит удлиненный боб. Главное, чтобы волосы заканчивались ниже подбородка. Такая длина визуально вытягивает лицо, а легкие слои внутри стрижки не добавляют объема в зоне щек.

Удлиненный боб. Фото из Instagram

Если лицо удлиненное, стоит добавить объема по бокам. Проще всего это сделать с помощью многослойной стрижки и челки-шторки.

Многослойная стрижка. Фото из Instagram

Для ромбовидной формы лица, где наиболее выражены именно скулы, хорошим выбором станет текстурированная пикси. Она открывает лицо, но не делает акцент только на широкой средней части. Если стричься коротко не хочется, можно выбрать бикси — компромисс между бобом и пикси, который снова вернулся в коллекции многих стилистов.

Пикси. Фото из Instagram

Прежде чем записаться к парикмахеру, стоит не спеша посмотреть на себя: сравнить ширину лба, скул и челюсти, оценить длину лица и вспомнить, сколько времени вы готовы тратить на укладку каждое утро. Именно эти детали часто определяют, захочется ли вам носить новую стрижку дольше, чем несколько недель.

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