Як підібрати стрижку, щоб не пошкодувати: головне правило стилістів

Як вибрати стрижку за формою обличчя: стилісти дали декілька порад
Вдала стрижка залежить не лише від моди. Те, що має гарний вигляд на фото в Instagram, може зовсім не підійти через форму обличчя. Саме тому перукарі радять спочатку оцінити свої пропорції, а вже потім обирати новий образ.
Про це детальніше розповість Новини.LIVE з посиланням на InStyle.
Стрижка за формою обличчя
Якщо обличчя має форму серця — широкий лоб, виразні вилиці та вузьке підборіддя, — варто придивитися до стрижки "метелик". Вона складається з кількох рівнів, завдяки чому волосся не виглядає важким, а нижня частина обличчя здається більш пропорційною. Підійде і чубчик-шторка, який не закриває обличчя повністю, але забирає акцент із широкого лоба.
Для квадратного обличчя, навпаки, краще відмовитися від рівного графічного зрізу. Зірковий перукар Маркос Діас радить текстурований шег із легкою хвилею. Він не приховує чітку лінію щелепи, але робить її менш різкою. Якщо волосся трохи в'ється, це навіть плюс — достатньо текстурувального спрею, щоб зачіска виглядала вдало без тривалого укладання.
Овальна форма обличчя дає найбільше можливостей. Однією з найактуальніших стрижок залишається рівний боб. Перукарка Крістін Мак Інерні радить не намагатися зробити волосся ідеально гладким, якщо його природна текстура інша.
Круглому обличчю пасує подовжений боб. Головне, щоб волосся закінчувалося нижче підборіддя. Така довжина візуально витягує обличчя, а легкі шари всередині стрижки не додають об'єму в зоні щік.
Якщо обличчя видовжене, варто додати об'єму з боків. Найпростіше це зробити за допомогою багатошарової стрижки та чубчика-шторки.
Для ромбоподібної форми обличчя, де найбільш виражені саме вилиці, хорошим вибором стане текстурована піксі. Вона відкриває обличчя, але не робить акцент лише на широкій середній частині. Якщо коротко стригтися не хочеться, можна обрати біксі — компроміс між бобом і піксі, який знову повернувся в колекції багатьох стилістів.
Перед тим як записатися до перукаря, варто подивитися на себе без поспіху: порівняти ширину лоба, вилиць і щелепи, оцінити довжину обличчя та згадати, скільки часу ви готові витрачати на укладання щоранку. Саме ці деталі часто визначають, чи захочеться вам носити нову стрижку довше, ніж кілька тижнів.
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