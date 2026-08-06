Як підібрати стрижку, щоб не пошкодувати: головне правило стилістів

Гарна зачіска, стрижка. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Вдала стрижка залежить не лише від моди. Те, що має гарний вигляд на фото в Instagram, може зовсім не підійти через форму обличчя. Саме тому перукарі радять спочатку оцінити свої пропорції, а вже потім обирати новий образ.

Про це детальніше розповість Новини.LIVE з посиланням на InStyle.

Стрижка за формою обличчя

Якщо обличчя має форму серця — широкий лоб, виразні вилиці та вузьке підборіддя, — варто придивитися до стрижки "метелик". Вона складається з кількох рівнів, завдяки чому волосся не виглядає важким, а нижня частина обличчя здається більш пропорційною. Підійде і чубчик-шторка, який не закриває обличчя повністю, але забирає акцент із широкого лоба.

Стрижка-"метелик". Фото з Instagram

Для квадратного обличчя, навпаки, краще відмовитися від рівного графічного зрізу. Зірковий перукар Маркос Діас радить текстурований шег із легкою хвилею. Він не приховує чітку лінію щелепи, але робить її менш різкою. Якщо волосся трохи в'ється, це навіть плюс — достатньо текстурувального спрею, щоб зачіска виглядала вдало без тривалого укладання.

Текстурований шег. Фото з Instagram

Овальна форма обличчя дає найбільше можливостей. Однією з найактуальніших стрижок залишається рівний боб. Перукарка Крістін Мак Інерні радить не намагатися зробити волосся ідеально гладким, якщо його природна текстура інша.

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Рівний боб. Фото з Instagram

Круглому обличчю пасує подовжений боб. Головне, щоб волосся закінчувалося нижче підборіддя. Така довжина візуально витягує обличчя, а легкі шари всередині стрижки не додають об'єму в зоні щік.

Подовжений боб. Фото з Instagram

Якщо обличчя видовжене, варто додати об'єму з боків. Найпростіше це зробити за допомогою багатошарової стрижки та чубчика-шторки.

Багатошарова стрижка. Фото з Instagram

Для ромбоподібної форми обличчя, де найбільш виражені саме вилиці, хорошим вибором стане текстурована піксі. Вона відкриває обличчя, але не робить акцент лише на широкій середній частині. Якщо коротко стригтися не хочеться, можна обрати біксі — компроміс між бобом і піксі, який знову повернувся в колекції багатьох стилістів.

Піксі. Фото з Instagram

Перед тим як записатися до перукаря, варто подивитися на себе без поспіху: порівняти ширину лоба, вилиць і щелепи, оцінити довжину обличчя та згадати, скільки часу ви готові витрачати на укладання щоранку. Саме ці деталі часто визначають, чи захочеться вам носити нову стрижку довше, ніж кілька тижнів.

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