Какая стрижка будет в моде в 2027 году: главный тренд в области причесок

Девушке делают короткую стрижку. Фото: magnific

Если совместить короткую стрижку пикси с характерным маллетом, получится прическа, которая уже привлекает внимание модниц. Ее называют "микси", и именно она имеет все шансы стать одним из заметных трендов 2027 года. Это современный вариант для тех, кто хочет короткие волосы, но не готов полностью отказываться от длины.

Новини.LIVE расскажут подробнее об этой стрижке.

Микси можно укладывать по-разному. Волосы могут оставаться немного небрежными и многослойными или, наоборот, быть гладкими и зачесанными назад. Во втором случае прическа приобретает ярко выраженный винтажный настрой. Чаще всего ее дополняют челкой.

Как выглядит стрижка микси

У стрижки "микси" нет одного четкого вида. Она может быть очень короткой или более растрепанной и многослойной. Главная особенность этой стрижки — сочетание черт стрижек пикси и маллет.

Спереди и на макушке волосы подстригают слоями, бока оставляют короткими, а сзади пряди становятся длиннее. Челку обычно также делают короткой и легкой.

Читайте также:

Маллет, ставший основой для задней части стрижки микси, легко узнать по контрасту длины. Волосы спереди и по бокам короче, тогда как сзади они остаются длиннее.

Такая стрижка может подойти к разным формам лица. Она также подходит для прямых, волнистых и вьющихся волос. В то же время обладательницам очень тонких прядей стоит хорошо подумать, прежде чем менять образ. Из-за небольшой густоты волос слои могут не иметь нужного объема, и прическа потеряет свою главную особенность.

Как ухаживать за стрижкой микси и укладывать ее

Чтобы стрижка сохраняла форму, ее желательно регулярно обновлять. В среднем к парикмахеру стоит ходить раз в 4–6 недель. Если же хочется более небрежного и отросшего варианта, интервал между стрижками можно увеличить до 8–12 недель.

Стрижка микси. Фото из Instagram

Ежедневная укладка обычно не занимает много времени. На влажные волосы можно нанести немного мусса, а затем дать им высохнуть естественным образом. Для волнистого или вьющегося эффекта пряди можно слегка растрепать руками и высушить диффузором.

Текстурный спрей поможет сделать слои более выразительными и придаст прическе легкий небрежный вид. Обладательницам густых волос может хватить быстрого просушивания феном — такая укладка обычно не требует много времени.

Больше внимания может потребовать челка. Ее придется укладывать отдельно, если хочется, чтобы она сохраняла нужную форму в течение дня.

Ранее мы писали о том, какая стрижка пришла на смену бикси в этом году. Актриса Кристен Стюарт уже сделала эту новую прическу и продемонстрировала ее на публике.

Также Новини.LIVE сообщали, что стрижку нужно выбирать с учетом формы своего лица. Стилисты объяснили, как удачно улучшить свой внешний вид.