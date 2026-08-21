Коротка стрижка для жінок будь-якого віку: легко вкладається та омолоджує

Дівчина збирається обрізати волосся. Фото: magnific

Довге волосся потребує чимало часу на догляд: його потрібно довше мити, сушити та вкладати. Саме тому короткі стрижки залишаються популярним вибором для тих, хто хоче спростити щоденну рутину. Один із варіантів, на який варто звернути увагу у 2026 році, — біксі. Ця стрижка поєднує риси боба та піксі.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

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Що таке біксі

Назва стрижки утворилася від поєднання слів "боб" і "піксі". Від короткої піксі біксі отримала відкриту шию, легкість і більш коротку потилицю. Водночас від боба їй дісталися подовжені пасма спереду та силует.

Особливість біксі — у шарах різної довжини. Вони допомагають волоссю тримати форму та створюють додатковий об'єм. Завдяки цьому зачіска має вдалий вигляд навіть без складного стайлінгу.

Стрижка біксі. Фото з Instagram

Окрім того, коротке волосся швидко висихає після миття та не обтяжує шию. Біксі також дозволяє рідше користуватися плойкою, праскою чи гарячим феном. Для волосся це додатковий бонус, адже постійний вплив високих температур може зробити його сухішим і ламкішим.

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Стрижка, яку легко укладати

Біксі не належить до тих зачісок, які потрібно щоранку довго формувати. Якщо майстер правильно підібрав довжину та зробив потрібні шари, пасма після миття самі лягають у задану форму. Волосся можна просто висушити природним способом.

Модна коротка стрижка. Фото з Instagram

Якщо потрібно трохи більше об'єму, достатньо підсушити корені феном. А для більш виразної текстури можна додати краплю мусу або легкої пасти.

Кому підійде біксі

Однієї форми біксі для всіх не існує. Стрижку можна змінювати залежно від рис обличчя.

Якщо обличчя кругле, варто залишити трохи довші пасма біля щік. Вони візуально витягують силует і роблять риси більш пропорційними.

Для квадратного обличчя краще підійдуть легкі переходи та пасма біля скронь. Вони допомагають зробити лінію щелепи менш різкою.

Власницям овального обличчя простіше — їм можна експериментувати практично з будь-якою довжиною та формою біксі.

Структура волосся також не стане перешкодою. На прямому волоссі стрижка має акуратний вигляд, а тонкі пасма завдяки шарам можуть здаватися густішими. Густе волосся з такою стрижкою стає легшим і краще тримає форму.

Чому біксі вважають омолоджувальною

Коротка довжина сама по собі не робить образ молодшим. Важливо, як саме побудована форма стрижки. У біксі є кілька деталей, які можуть освіжити зовнішність.

Жінка з короткою стрижкою. Фото з Instagram

Відкрита шия робить образ легшим, а пасма біля обличчя допомагають акцентувати увагу на очах і вилицях. Недбала текстура також додає зачісці сучасності.

Саме тому біксі часто обирають жінки після 40 і 50 років. Її легко адаптувати під зовнішність, структуру волосся та вік, тому вона пасує і молодим дівчатам, і жінкам старшого віку.

Раніше ми писали про те, на яку стрижку змінила біксі акторка Крістен Стюарт. Вона продовжує експериментувати з короткими стрижками і потрібно відзначити, що досить вдало.

Також Новини.LIVE повідомляли, що модна стрижка може кардинально змінити зовнішність — і не завжди на краще. Причина часто криється не в самій зачісці, а в тому, наскільки вона підходить до форми обличчя. Стилісти назвали кілька простих правил, які допоможуть не помилитися з новою стрижкою.