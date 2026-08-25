Стрижка "підкова" для жінок після 50 років: кому підійде і як укладати

Стрижка на довге волосся. Фото: magnific

Жінкам після 50 років часто хочеться змінити зачіску так, щоб обличчя виглядало свіжішим, а волосся — густішим. Для цього не обов'язково робити коротку стрижку. Є варіант, який дає змогу зберегти довжину, додати волоссю об'єму та не витрачати багато часу на укладання. Йдеться про стрижку "підкова".

Новини.LIVE розповість про цю стрижку детальніше.

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Який вигляд має стрижка "підкова"

Назва походить від форми зачіски. Якщо подивитися на волосся ззаду, його нижня лінія нагадує літеру U: з боків пасма коротші, а в центрі довші.

Стильна форма зачіски. Фото з Instagram

Цю форму також називають U-подібною стрижкою. Вона відома давно, але останнім часом знову стала популярною. У соцмережах її часто показують на довгому та середньому волоссі.

Спереду стрижка має вигляд каскаду. Пасма різної довжини обрамляють обличчя та поступово переходять у довжину на спині. Коротші шари створюють об'єм у верхній частині волосся, а довгі пасма допомагають зберегти загальну довжину.

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Стрижка в стилі каскад. Фото з Instagram

Рівень шарів майстер підбирає під структуру волосся. На тонкому волоссі їх можна зробити виразнішими, щоб пасма здавалися густішими. Для кучерявого волосся шарів потрібно менше, оскільки локони самі формують об’єм.

Кому підійде "підкова"

Стрижка добре підходить для тонкого й не дуже густого волосся. Коротші пасма зверху не дають зачісці прилягати до голови, тому волосся здається пишнішим.

На густому волоссі "підкова" допомагає прибрати зайву масу по довжині. Пасма стають легшими та краще рухаються під час руху.

Стрижку можна зробити і на прямому, і на хвилястому волоссі. На прямих пасмах добре видно U-подібну лінію ззаду. На хвилястому та кучерявому волоссі переходи між шарами виходять м’якшими.

Довжина також може бути різною. "Підкову" роблять на волоссі до плечей, нижче плечей або майже до талії. На дуже коротких стрижках, таких як піксі, короткий боб чи каре, ця форма не розкривається повністю.

"Підкова". Фото з Instagram

Як укладати стрижку

"Підкові" не потрібне складне укладання. Після миття волосся можна висушити феном, підкручуючи кінчики брашингом. Щоб додати текстури, можна скористатися плойкою або щипцями. Якщо волосся від природи хвилясте, достатньо нанести засіб для формування локонів і висушити його дифузором.

У міру відростання волосся форма стрижки змінюється поступово, тому вона не втрачає свого вигляду одразу після того, як пасма стають довшими. Перукаря можна відвідувати тоді, коли потрібно освіжити контур або прибрати посічені кінчики.

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