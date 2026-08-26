Що старить жінок після 50 років: 5 речей, які краще залишити в минулому

Жінка у віці в яскравому образі. Фото: magnific

Після 50 років зовсім не потрібно одягатися нудно й ховатися за довгими спідницями та бежевими речами. Але є одяг, з яким справді варто бути обережнішою: він може не омолодити образ, як нам хочеться, а навпаки — зробити його недоречним або навіть здешевити. Але тут важливо не сприймати все буквально.

Редакція Новини.LIVE пояснить, які речі вже можуть працювати проти вас.

Реклама

Міні, яку дуже хочеться вдягнути

З віком ноги нікуди не зникають, і немає правила, яке забороняє показувати їх після 50. Але дуже коротка спідниця або сукня часто привертає до себе забагато уваги. Може скластися враження, ніби ви навмисно намагаєтеся довести оточенню, що ще "молода". А цього доводити точно не потрібно.

Спробуйте довжину міді або варіант трохи вище коліна. Так образ буде спокійнішим, а вам не доведеться весь вечір думати, чи не задралася сукня під час ходьби.

Неон залиште для деталей

Кислотно-жовтий, салатовий або рожевий колір може дуже подобатися — і це нормально. Але коли така річ займає половину образу, вона може зіпсувати його.

Читайте також:

Якщо хочеться більше яскравих кольорів в образі, то візьміть яскраву сумку, шарф, окуляри або зробіть відповідний манікюр. А замість неонової кофти спробуйте винний, шоколадний, смарагдовий чи насичений синій.

Леопард нікуди не подівся

Сам по собі цей принт не робить жінку старшою чи молодшою. А от коли леопарда забагато — сукня, сумка, взуття і ще великі сережки зверху — образ справді може мати безглуздий вигляд.

Якщо любите цей принт, залиште одну акцентну річ. Наприклад, додайте леопардову сумку до чорного костюма або хустку до звичайної сорочки. І цього вже достатньо.

Старе взуття здатне зіпсувати все

Навіть найдорожча сукня не врятує образ, якщо взуття давно втратило форму, потерлося або просто має такий вигляд, ніби його носили останні десять років.

І не йдеться про підбори. Зовсім ні. Зручні лофери, акуратні кросівки, чоботи на низькому ходу чи лаконічні сандалі можуть бути навіть доречнішими.

Тож після 50 не потрібно ставити собі суворі заборони. Просто час від часу дивіться на свій гардероб чесно. Те, що було улюбленим десять років тому, сьогодні може вже не прикрашати вас. І це нормально — стиль теж змінюється.

Раніше ми писали про те, на що звертати увагу при виборі джинсів жінкам у віці. В цьому питанні відіграє роль модель, посадка, відтінок і навіть довжина штанини.

Також Новини.LIVE повідомляли про нюанси макіяжу жінок після 50 років. Якщо знати деякі лайфхаки, можна мати значно молодший вигляд і для цього не знадобляться якісь дорогі засоби.