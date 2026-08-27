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Главная Мода Жакет, подчеркивающий талию: лучший выбор для осени 2026 года

Жакет, подчеркивающий талию: лучший выбор для осени 2026 года

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 09:15
Самый модный жакет осени-2026: почему стоит обратить внимание на приталенные модели
Девушка в сером жакете. Фото: magnific

Этой осенью в моду возвращается давно знакомый нам силуэт. Речь идет о приталенном жакете. Он подчеркивает талию, делает плечи более выразительными и помогает создать женственный образ. Кто-то носит жакет с джинсами, кто-то — с капри, а кто-то выбирает длинную юбку. Так что экспериментировать точно есть с чем.

Новини.LIVE расскажет об этом жакете подробнее.

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Какой жакет выбрать осенью

Последние несколько лет мы привыкли к свободным жакетам. Они не облегали фигуру и часто были на размер больше. Теперь все немного по-другому. Дизайнеры снова обратили внимание на талию.

Приталенный жакет хорошо вписывается в этот тренд. Он создает силуэт "песочных часов". Для этого не всегда нужен очень узкий крой. Талию также можно подчеркнуть широким ремнем.

Приталений жакет - актуальний тренд
Замшевый пиджак. Фото из Instagram

Часто в таких жакетах большую роль играют детали. Где-то у жакета одна пуговица. В другой модели их может быть несколько. Встречаются широкие лацканы, длинные рукава и короткий крой. Поэтому выбор довольно большой.

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Не обязательно покупать очень строгий пиджак. Для повседневного гардероба лучше присмотреться к модели, которую легко носить с джинсами или юбкой.

Как носить приталенный жакет

Для работы подойдет простой комплект из белых джинсов и жакета. Еще один вариант — широкие брюки. Они создадут нужный контраст с приталенным верхом.

Простий комплект з піджаком та джинсами
Жакет с джинсами. Фото из Instagram

Для вечера можно выбрать длинную юбку и жакет. В качестве варианта — комплект в одном цвете. Например, черный жакет с черной макси-юбкой. К ним можно добавить туфли на каблуке.

Самое лучшее в этом тренде то, что он не требует сложных стилизаций. Не нужно покупать весь новый гардероб. Достаточно достать любимые джинсы, брюки или юбку и добавить к ним жакет с четкой линией талии. Именно такие образы уже появляются у модных инфлюенсеров. И там легко найти идеи для себя.

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осень вещи трендовые образы 2026 год жакет
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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