Наймодніший жакет осені-2026: чому варто придивитися до приталених моделей

Дівчина в сірому жакеті. Фото: magnific

Восени в моду повертається силует, який давно нам знайомий. Йдеться про приталений жакет. Він підкреслює талію, робить плечі виразнішими та допомагає створити жіночний образ. Хтось носить жакет із джинсами, хтось — із капрі, а хтось обирає довгу спідницю. Тож експериментувати точно є з чим.

Новини.LIVE розповість про цей жакет детальніше.

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Який жакет обрати восени

Останні кілька років ми звикли до вільних жакетів. Вони не облягали фігуру і часто були на розмір більшими. Тепер усе трохи інакше. Дизайнери знову звернули увагу на талію.

Приталений жакет добре вписується в цей тренд. Він створює силует "пісочного годинника". Для цього не завжди потрібен дуже вузький крій. Талію також можна підкреслити широким ременем.

Замшевий піджак. Фото з Instagram

Часто в таких жакетах велику роль відіграють деталі. Десь жакет має один ґудзик. В іншій моделі їх може бути кілька. Зустрічаються широкі лацкани, довгі рукави та короткий крій. Тому вибір досить великий.

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Як носити приталений жакет

Для роботи підійде простий комплект із білими джинсами та жакетом. Ще один варіант — широкі брюки. Вони створять потрібний контраст із приталеним верхом.

Жакет з джинсами. Фото з Instagram

Для вечора можна взяти довгу спідницю та жакет. Як варіант, взяти комплект в одному кольорі. Наприклад, чорний жакет із чорною максіспідницею. До них можна додати туфлі на підборах.

Найкраще в цьому тренді те, що він не вимагає складних стилізацій. Не потрібно купувати весь новий гардероб. Достатньо дістати улюблені джинси, брюки або спідницю та додати до них жакет із чіткою лінією талії. Саме такі образи вже з'являються у fashion-інфлюенсерів. І там легко знайти ідеї для себе.

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