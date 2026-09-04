Який светр купити на осінь 2026: моделі, які привертають увагу

Дівчина в жовтому светрі. Фото: magnific

Светри знову стають частиною щоденних образів, але цього року звичні об’ємні речі великої в’язки перестали бути єдиним правильним вибором. У сезоні 2026 року трикотаж став різноманітнішим. На подіумах з’явилися светри з V-подібними вирізами, смугасті моделі, яскраві кольори, поло та тонкі речі з короткими рукавами. Окремо дизайнери показали багато кашеміру.

Про це розповість Новини.LIVE з посиланням на видання Interia Styl.

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Наймодніші светри цього сезону

Светри з V-подібним вирізом знову повернулися до колекцій. Причина проста: під них можна вдягати інші речі, не перекриваючи горловину. Сорочка з комірцем, біла футболка, тонка блуза чи навіть топ — кожен із цих варіантів змінює вигляд светра.

Светри з V-подібним вирізом. Фото з Instagram

При цьому не обов’язково брати широкий светр. У магазинах будуть і короткі моделі, що облягають фігуру, і вільні речі з довгими рукавами. Перші пасують до штанів із високою посадкою та спідниць, другі можна носити з джинсами або поверх сорочки.

Чорний, коричневий і бежевий залишаються улюбленими кольорами для холодного сезону, але поруч із ними з’явилося чимало насичених відтінків. Смарагдовий зелений, темно-синій, рубіновий, фіолетовий і бордовий добре помітні в осінніх колекціях. Причому яскравим може бути лише один светр у всьому образі.

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Наприклад, бордовий джемпер достатньо вдягнути з прямими чорними штанами. Синій — із темними джинсами. А насичений зелений можна залишити головною плямою в поєднанні з нейтральною спідницею.

Бордовий джемпер. Фото з Instagram

Коли вранці вже прохолодно, а вдень сонце все ще нагадує про літо, товстий светр може бути зайвим. Тут на допомогу приходить тонкий трикотаж із короткими рукавами. Такі речі можна носити зі спідницями та широкими штанами. Ще можна вдягнути трикотажну модель поверх сукні. Якщо стане холодніше, зверху достатньо накинути жакет або пальто.

Цей фасон не прив’язаний до одного сезону. Його можна носити на початку осені, а потім залишити для багатошарових образів узимку.

Кашемір нікуди не зникає

Кашеміровий светр не залежить від того, який фасон раптом став популярним. Хороша річ залишиться в гардеробі надовго.

Кашеміровий светр у шоколадному кольорі. Фото з Instagram

З кольором теж не потрібно ускладнювати. Молочний, сірий, темно-синій або коричневий легко носити з речами, які вже є в шафі. Яскравий кашемір теж має право на місце в гардеробі, якщо такі кольори вам справді подобаються.

Смужка в осінньому гардеробі

Влітку смугасті речі нагадують про море й французький стиль. Восени той самий малюнок з’являється вже на теплішому трикотажі.

Светр в смужку. Фото з Instagram

Смугастий светр можна носити практично з усім звичним осіннім низом: джинсами, прямими або широкими штанами, спідницею. Тому він не стане тією покупкою, яка має гарний вигляд лише на фото, а потім місяцями лежить у шафі.

Раніше ми писали про те, що в’язаний жилет цієї осені виходить за межі образів у стилі ретро. Його носять поверх сорочок, футболок і тонких светрів, а серед актуальних варіантів — моделі спокійних відтінків із дрібною або грубою в’язкою.

Також Новини.LIVE повідомляли, що замшева куртка добре підходить для перших прохолодних днів, коли в пальті ще немає потреби. Цієї осені варто придивитися до моделей у дусі 70-х — їх легко носити з джинсами, брюками та сукнями.