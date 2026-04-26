Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Світшот у стилі ретро: варто приміряти у 2026 році

Світшот у стилі ретро: варто приміряти у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 26 квітня 2026 18:25
Наймодніший светр сезону 2026: в ньому будете неперевершені
Дівчина у в'язаному светрі. Фото: freepik

Якщо ви помітили, що стрічки соцмереж раптом заповнили образи в стилі "студент коледжу з 90-х", не дивуйтеся. У 2026-му ми офіційно повертаємо у свій побут світшоти з принтами та написами. Те, що колись було звичайною спортивною формою або фанатським мерчем, сьогодні стало базою, без якої важко уявити розслаблений міський гардероб.

Новини.LIVE з посиланням на Vogue пояснить, чому так сталося.

Тренд не з’явився на порожньому місці. Модниці завжди були в захваті від естетики Каролін Бессет-Кеннеді та ретро-вайбу. Подивіться на Алексу Чанг: вона бере яскравий світшот кольору кобальт, додає прості прямі джинси й балетки — в результаті отримує стильний образ, хоча на збори пішло п’ять хвилин. 

Гаррі Стайлс іде ще простішим шляхом: його вибір — вінтажний светр, широкі темні штани, улюблені "адідаси" та масивні окуляри. Саме ця простота і підкуповує. Такий одяг не вимагає ідеальної зачіски чи складного мейкапу.

Який світшот шукати у 2026 році

Якщо плануєте оновити гардероб, шукайте річ "із характером". Це не мусить бути нудна нова кофта з мас-маркету. Найкраще працюють варіанти, що мають вигляд речі з історією:

Читайте також:
  • великі принти (лого університетів, назви міст або рок-гуртів);
  • ефект випраності або навмисні потертості;
  • вільний оверсайз або, навпаки, трохи вкорочений силует;
  • необроблені краї, що додають легкої неохайності.

Поки на вулиці прохолодно, найкраща пара для світшота — класичні джинси або штани карго з великою кількістю кишень. 

За якими світшотами варто полювати у 2026
Світшот Guess Jeans. Фото з Vogue

Коли ж нарешті потеплішає, не ховайте його далеко. Світшоти ідеально "дружать" із довгими шортами-бермудами та звичайними в'єтнамками. Це той рідкісний випадок, коли мода справді зручна.

Раніше ми писали про те, що має бути в гардеробі в жінці, яка знає собі ціну. Це ті самі базові речі, без яких не обійтися.

Також ми повідомляли думку українського дизайнера Андре Тана з приводу того, який одяг може псувати образ і додавати віку. Такі речі є у кожної.

светр трендові образи 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації