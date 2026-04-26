Наймодніший светр сезону 2026: в ньому будете неперевершені

Якщо ви помітили, що стрічки соцмереж раптом заповнили образи в стилі "студент коледжу з 90-х", не дивуйтеся. У 2026-му ми офіційно повертаємо у свій побут світшоти з принтами та написами. Те, що колись було звичайною спортивною формою або фанатським мерчем, сьогодні стало базою, без якої важко уявити розслаблений міський гардероб.

Тренд не з’явився на порожньому місці. Модниці завжди були в захваті від естетики Каролін Бессет-Кеннеді та ретро-вайбу. Подивіться на Алексу Чанг: вона бере яскравий світшот кольору кобальт, додає прості прямі джинси й балетки — в результаті отримує стильний образ, хоча на збори пішло п’ять хвилин.

Гаррі Стайлс іде ще простішим шляхом: його вибір — вінтажний светр, широкі темні штани, улюблені "адідаси" та масивні окуляри. Саме ця простота і підкуповує. Такий одяг не вимагає ідеальної зачіски чи складного мейкапу.

Який світшот шукати у 2026 році

Якщо плануєте оновити гардероб, шукайте річ "із характером". Це не мусить бути нудна нова кофта з мас-маркету. Найкраще працюють варіанти, що мають вигляд речі з історією:

великі принти (лого університетів, назви міст або рок-гуртів);

ефект випраності або навмисні потертості;

вільний оверсайз або, навпаки, трохи вкорочений силует;

необроблені краї, що додають легкої неохайності.

Поки на вулиці прохолодно, найкраща пара для світшота — класичні джинси або штани карго з великою кількістю кишень.

Коли ж нарешті потеплішає, не ховайте його далеко. Світшоти ідеально "дружать" із довгими шортами-бермудами та звичайними в'єтнамками. Це той рідкісний випадок, коли мода справді зручна.

