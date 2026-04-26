Самый модный свитер сезона 2026: в нем будете неотразимы

Девушка в вязаном свитере. Фото: freepik

Если вы заметили, что ленты соцсетей вдруг заполнили образы в стиле "студент колледжа из 90-х", не удивляйтесь. В 2026-м мы официально возвращаем в свой обиход свитшоты с принтами и надписями. То, что когда-то было обычной спортивной формой или фанатским мерчем, сегодня стало базой, без которой трудно представить расслабленный городской гардероб.

Новини.LIVE со ссылкой на Vogue объяснит, почему так произошло.

Тренд не появился на пустом месте. Модницы всегда были в восторге от эстетики Каролин Бессет-Кеннеди и ретро-вайба. Посмотрите на Алексу Чанг: она берет яркий свитшот цвета кобальт, добавляет простые прямые джинсы и балетки — в результате получает стильный образ, хотя на сборы ушло пять минут.

Гарри Стайлс идет еще более простым путем: его выбор — винтажный свитер, широкие темные брюки, любимые "адидасы" и массивные очки. Именно эта простота и подкупает. Такая одежда не требует идеальной прически или сложного макияжа.

Какой свитшот искать в 2026 году

Если планируете обновить гардероб, ищите вещь "с характером". Это не должна быть скучная новая кофта из масс-маркета. Лучше всего работают варианты, которые выглядят как вещь с историей:

крупные принты (лого университетов, названия городов или рок-групп);

эффект постиранности или намеренные потертости;

свободный оверсайз или, наоборот, немного укороченный силуэт;

необработанные края, добавляющие легкой неряшливости.

Пока на улице прохладно, лучшая пара для свитшота — классические джинсы или брюки карго с большим количеством карманов.

Свитшот Guess Jeans. Фото из Vogue

Когда же наконец потеплеет, не прячьте его далеко. Свитшоты идеально "дружат" с длинными шортами-бермудами и обычными вьетнамками. Это тот редкий случай, когда мода действительно удобна.

