Річ із дідусевої шафи знову потрібна модницям: яка жилетка повернулася в моду

Дівчина в жилеті. Фото: magnific

Ще кілька років тому в’язаний жилет найчастіше уявляли на чоловікові старшого віку — дідусеві, викладачеві або героїні старого фільму. Тепер його дедалі частіше можна побачити на модницях. Восени 2026 року в гардеробах з’являться жилети спокійних кольорів, грубої або дрібної в’язки та в мінімалістичному стилі.

Редакція Новини.LIVE розповість з посиланням на WhoWhatWear про трендові жилети детальніше.

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В’язаний жилет знову в моді

До цієї речі мода вже зверталася не раз. У 2019 році про в’язані жилети знову заговорили після появи Гаррі Стайлза в Нью-Йорку. На ньому був жилет Gucci з овечками. Він нагадував светр принцеси Діани, який вона носила у 1980 році. Тоді популярними стали жилети з великими малюнками, яскравими кольорами та трохи кумедним виглядом. Цього разу багато змінилося.

У колекціях на осінь-зиму 2026 року переважають однотонні моделі. Сірий, молочний, бежевий, шоколадний, чорний і темно-синій кольори легко вписати у звичайний гардероб. Не потрібно будувати навколо жилета весь наряд — достатньо вдягнути його поверх сорочки, футболки чи тонкого светра.

Сірий жилет. Фото з Instagram

Як носити жилет восени

З довгою спідницею

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Найпростіший варіант — жилет із круглим вирізом, довга пряма спідниця та балетки. Вийде цікавіше, якщо вибрати правильні аксесуари. Наприклад, до такого комплекту можна додати велику брошку, незвичну сумку або пальто з чіткою лінією плечей. Сам жилет при цьому краще залишити простим.

Зі шкіряною спідницею

Шкіряна спідниця-олівець можна поєднати з в’язаним жилетом. Замість образу вчительки чи студента виходить комплект із легким присмаком 1980-х. До спідниці можна взяти короткий жилет із рельєфною в’язкою та туфлі з відкритою п’ятою.

Із широкими штанами

Жилет можна вдягнути із широкими штанами зі складками. До них пасуватимуть ретрокросівки та замшева сумка. Під жилетом може бути сорочка або легка блуза. У такому вигляді комплект підійде для звичайного дня в місті.

Рожевий жилет з темними джинсами. Фото з Instagram

З футболкою та джинсами

Для першого знайомства з трендом не потрібно вигадувати щось складне. Біла футболка, прямі джинси та в’язаний жилет — уже готовий комплект.

Цього сезону можна взяти не лише звичний бежевий чи сірий жилет. Ще в тренді шоколадний, бордовий, оливковий, гірчичний або ніжно-жовтий. На тлі простих джинсів та білої футболки такі кольори одразу помітні.

Сірий жилет в тренді. Фото з Instagram

Із класичними штанами

Жилет із V-подібним вирізом можна вдягнути до прямих або широких костюмних штанів. Під нього — сорочку, футболку або тонкий лонгслів.

Для офісу підійдуть стримані кольори: сірий, темно-синій, чорний, молочний. А якщо хочеться менш класичного вигляду, туфлі можна замінити лоферами чи балетками.

Схоже, в’язаний жилет остаточно позбувається репутації речі з чужої шафи. У 2026 році його носять із джинсами, шкірою, довгими спідницями та костюмними штанами. Тому діставати старий жилет із шафи цього сезону цілком доречно — якщо він має простий крій і вам справді подобається.

Раніше ми писали про те, що джинси-"морквинки" родом із 80-х знову з’являються в осінніх образах. Вони мають високу талію, вільні стегна та звужуються донизу, тому за силуетом помітно відрізняються від прямих і широких моделей.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Кортні Кокс показала образ, який шанувальники "Друзів" одразу впізнають. Акторка повторила поєднання, у якому її героїня Моніка Геллер з’являлася в серіалі, — просте, але дуже характерне для моди 90-х.