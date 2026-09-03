Червоні баггі, білий топ і масивні кросівки: у чому з’явилася Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва обрала для свого образу червоні широкі штани, білий короткий топ і сірі кросівки. Вбрання нагадує одяг для репетицій та танцювальних занять, але в повсякденному житті він теж буде доречним. В ньому усе тримається на кількох вдалих акцентах.

Новини.LIVE розповість детальніше, про які саме акценти йде мова.

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Надя Дорофєєва показала образ із червоними баггі

Найперше, що можна помітити в образі — це штани. Вони дуже широкі, яскраво-червоні та зібрані внизу біля щиколоток. Для танцювального одягу це зрозумілий вибір: у таких штанах зручно рухатися, сідати, стрибати й робити різкі рухи.

До широкого низу Дорофєєва додала маленький білий топ. Він відкриває живіт і залишає фігуру видимою. Якби зверху була така сама вільна річ, одяг здавався б набагато масивнішим.

Дорофєєва в яскравому образі. Фото з Instagram

Цікаві й дрібні деталі. Наприклад, довгі білі шнурки на штанах залишені звисати спереду. Вони перегукуються з білим топом і шкарпетками. На топі також є напис у стилі, який добре вписується в естетику 2000-х.

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Широкі спортивні штани, короткий топ і великі кросівки давно асоціюються з танцювальною та хіп-хоп культурою. Дорофєєва просто взяла знайомі елементи й склала їх у свій повсякденний образ.

Зручний образ Дорофєєвої. Фото з Instagram

Сірі кросівки теж підібрані вдало. Вони достатньо великі, щоб їх було видно під широкими штанинами, але не додають ще одного яскравого кольору.

Із аксесуарів на співачці — лише чорний годинник. Таким чином, Дорофєєва не перевантажила образ. Червоного кольору вже достатньо, тому решта речей залишилася спокійною. Білий топ відкриває фігуру, широкі штани дають потрібний об'єм, а кросівки завершують цей вільний спортивний комплект.

Раніше ми писали про те, що Надя Дорофєєва показала незвичний спосіб стилізувати футболку "Шахтаря". Замість звичних джинсів чи спідниці співачка одягнула її з короткими шортами, доповнивши образ взуттям на підборах.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Леся Нікітюк показала білу мінісукню з яскравою квітковою вишивкою. Візерунок прикрашає верх виробу та пишні рукави, а коротка довжина й сучасний крій роблять образ зовсім не схожим на традиційне вбрання.