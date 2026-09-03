Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Надя Дорофєєва повернулася до стилю 2000-х у новому образі

Надя Дорофєєва повернулася до стилю 2000-х у новому образі

Ua ru
3 вересня 2026 11:31
Червоні баггі, білий топ і масивні кросівки: у чому з’явилася Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва обрала для свого образу червоні широкі штани, білий короткий топ і сірі кросівки. Вбрання нагадує одяг для репетицій та танцювальних занять, але в повсякденному житті він теж буде доречним. В ньому усе тримається на кількох вдалих акцентах.

Новини.LIVE розповість детальніше, про які саме акценти йде мова.

Реклама

Надя Дорофєєва показала образ із червоними баггі

Найперше, що можна помітити в образі — це штани. Вони дуже широкі, яскраво-червоні та зібрані внизу біля щиколоток. Для танцювального одягу це зрозумілий вибір: у таких штанах зручно рухатися, сідати, стрибати й робити різкі рухи.

До широкого низу Дорофєєва додала маленький білий топ. Він відкриває живіт і залишає фігуру видимою. Якби зверху була така сама вільна річ, одяг здавався б набагато масивнішим.

Трендові штани в образі Дорофєєвої
Дорофєєва в яскравому образі. Фото з Instagram

Цікаві й дрібні деталі. Наприклад, довгі білі шнурки на штанах залишені звисати спереду. Вони перегукуються з білим топом і шкарпетками. На топі також є напис у стилі, який добре вписується в естетику 2000-х.

Читайте також:

Широкі спортивні штани, короткий топ і великі кросівки давно асоціюються з танцювальною та хіп-хоп культурою. Дорофєєва просто взяла знайомі елементи й склала їх у свій повсякденний образ.

Стильний образ на кожен день від Дорофєєвої
Зручний образ Дорофєєвої. Фото з Instagram

Сірі кросівки теж підібрані вдало. Вони достатньо великі, щоб їх було видно під широкими штанинами, але не додають ще одного яскравого кольору. 

Із аксесуарів на співачці — лише чорний годинник. Таким чином, Дорофєєва не перевантажила образ. Червоного кольору вже достатньо, тому решта речей залишилася спокійною. Білий топ відкриває фігуру, широкі штани дають потрібний об'єм, а кросівки завершують цей вільний спортивний комплект.

Раніше ми писали про те, що Надя Дорофєєва показала незвичний спосіб стилізувати футболку "Шахтаря". Замість звичних джинсів чи спідниці співачка одягнула її з короткими шортами, доповнивши образ взуттям на підборах.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Леся Нікітюк показала білу мінісукню з яскравою квітковою вишивкою. Візерунок прикрашає верх виробу та пишні рукави, а коротка довжина й сучасний крій роблять образ зовсім не схожим на традиційне вбрання.

Надя Дорофєєва мода знаменитості стиль трендові образи
Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "мода"
Автор:
Юлія Хівренко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації