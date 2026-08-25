Леся Нікітюк приміряла сукню-вишиванку: стильний та актуальний образ

Леся Нікітюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала образ, у якому сучасний крій вдало поєднався з українськими мотивами. Телеведуча та акторка обрала білу мінісукню з яскравою квітковою вишивкою. Вона прикрашає верх виробу та пишні рукави, тому одяг одразу привертає увагу.

Новини.LIVE розповість про сукню Нікітюк детальніше.

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Чим цікава нова сукня Лесі Нікітюк

Модель нагадує традиційну вишиванку в сучасному вигляді. Коротка довжина відкриває ноги і робить акцент на них. Завдяки цьому сукня підходить для теплого літнього дня.

Мінісукня Нікітюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Окремої уваги заслуговують рукави. Вони об'ємні, зібрані біля зап'ясть і додають образу жіночності. Такий фасон добре вписується в моду на романтичні речі та водночас нагадує про традиційний український одяг.

Основою сукні став білий колір, на якому особливо помітна різнобарвна вишивка. Квітковий орнамент виконаний у червоних, рожевих і зелених відтінках. Біля горловини є синя деталь, яка додає образу ще одного кольорового акценту.

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Сукня з квітковим орнаментом. Фото: Instagram/lesia_nikituk

При цьому сукня не потребує великої кількості прикрас. Нікітюк зробила ставку на стриманий аксесуар на шиї, і це вдале рішення. Яскравий орнамент сам по собі є головною деталлю образу, тому додаткові прикраси могли б тут бути зайвими.

З чим носити таку сукню

Подібна модель добре поєднується з простим взуттям. Для літнього образу можна обрати шкіряні сандалі, мюлі або лаконічні шльопанці. Якщо хочеться створити більш сміливий міський образ, варто спробувати поєднання з ковбойськими чоботами.

Сумка теж не має бути надто яскравою. До такої сукні підійде невелика плетена модель, солом'яна сумка або компактна шкіряна крос-боді у молочному, бежевому чи коричневому кольорі.

Раніше ми писали про те, який головний убір можна часто зустріти в образах Лесі Нікітюк. Кепка вже давно не обмежується спортивними чи пляжними образами — її носять навіть із сукнями та взуттям на підборах. Образи Лесі Нікітюк добре показують, як цей аксесуар можна просто стилізувати.

Також Новини.LIVE повідомляли, що чоботи-в'єтнамки, або thong boots, стали одним із найбільш незвичних взуттєвих трендів. Така модель поєднує характерні для в'єтнамок відкриті пальці з високою халявою майже до коліна, і саме її можна побачити в образах Наді Дорофєєвої.