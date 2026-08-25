Леся Никитюк примерила платье-вышиванку: стильный и актуальный образ

Леся Никитюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала образ, в котором современный крой удачно сочетается с украинскими мотивами. Телеведущая и актриса выбрала белое мини-платье с яркой цветочной вышивкой. Она украшает верх изделие и пышные рукава, поэтому наряд сразу привлекает внимание.

Новини.LIVE расскажут о платье Никитюк подробнее.

Реклама

Чем интересно новое платье Леси Никитюк

Модель напоминает традиционную вышиванку в современном исполнении. Короткая длина открывает ноги и делает акцент на них. Благодаря этому платье подходит для теплого летнего дня.

Мини-платье Никитюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Отдельного внимания заслуживают рукава. Они объемные, собраны у запястий и придают образу женственности. Такой фасон хорошо вписывается в моду на романтичные вещи и одновременно напоминает о традиционной украинской одежде.

Основой платья стал белый цвет, на котором особенно заметна разноцветная вышивка. Цветочный орнамент выполнен в красных, розовых и зеленых оттенках. У горловины есть синяя деталь, которая добавляет образу еще один цветовой акцент.

Читайте также:

Платье с цветочным орнаментом. Фото: Instagram/lesia_nikituk

При этом платье не требует большого количества украшений. Никитюк сделала ставку на сдержанный аксессуар на шее, и это удачное решение. Яркий орнамент сам по себе является главной деталью образа, поэтому дополнительные украшения могли бы здесь быть лишними.

С чем носить такое платье

Подобная модель хорошо сочетается с простой обувью. Для летнего образа можно выбрать кожаные сандалии, мюли или лаконичные шлепанцы. Если хочется создать более смелый городской образ, стоит попробовать сочетание с ковбойскими сапогами.

Сумка тоже не должна быть слишком яркой. К такому платью подойдет небольшая плетеная модель, соломенная сумка или компактная кожаная сумка через плечо молочного, бежевого или коричневого цвета.

Ранее мы писали о том, какой головной убор часто встречается в образах Леси Никитюк. Кепка уже давно не ограничивается спортивными или пляжными образами — ее носят даже с платьями и обувью на каблуках. Образы Леси Никитюк хорошо демонстрируют, как этот аксессуар можна просто стилизовать.

Также Новини.LIVE сообщали, что сапоги-вьетнамки, или thong boots, стали одним из самых необычных обувных трендов. Такая модель сочетает характерные для вьетнамок открытые пальцы с высокой голенищей почти до колена, и именно ее можно увидеть в образах Нади Дорофеевой.