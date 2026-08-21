2 ефектні образи Наді Дорофєєвої: яскраві сукні вдало підкреслили фігуру

Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва продовжує дивувати своїм стилем. Цього разу вона показала одразу два яскраві літні образи, які точно не залишаються непоміченими. Зірка зробила ставку на насичені кольори, короткі сукні та сміливі деталі, що вдало підкреслюють її струнку фігуру.

Редакція Новини.LIVE розібрала їх детальніше.

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Рожева сукня

Для першого образу Надя обрала коротку сукню насиченого рожевого кольору. Вбрання має вільний силует, але водночас добре повторює лінії тіла. Драпірування та складки на тканині роблять сукню ще цікавішою.

Окрему увагу привертає декольте, спущене на одне плече. Воно додає сукні грайливого настрою. Яскравий відтінок фуксії чудово поєднується з темним волоссям співачки та одразу створює літній настрій.

Дорофєєва та Позитив. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Дорофєєва не стала перевантажувати образ аксесуарами. Вона залишила волосся розпущеним, а блакитний манікюр додав кольорового контрасту. У результаті комплект вийшов невимушеним, але водночас дуже ефектним.

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Жовта сукня з вирізами

Другий образ вийшов ще сміливішим. Для фото біля дзеркала Надя одягнула ультракоротку жовту сукню, яка щільно облягає фігуру.

Модель нагадує сукню-майку, але її головною деталлю стали великі вирізи з боків, які відкривають талію. При цьому верх сукні залишається досить стриманим — вона має закритий круглий виріз біля шиї. Неоново-жовтий колір також став важливою частиною образу.

Дорофєєва у сукні. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Цього разу співачка теж відмовилася від зайвих прикрас. Розпущене волосся та мінімум деталей дозволили залишити головний акцент на незвичайному крої сукні.

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