2 эффектных образа Нади Дорофеевой: яркие платья удачно подчеркнули фигуру

Надя Дорофеева. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Популярная украинская певица Надя Дорофеева продолжает удивлять своим стилем. На этот раз она продемонстрировала сразу два ярких летних образа, которые точно не останутся незамеченными. Звезда сделала ставку на насыщенные цвета, короткие платья и смелые детали, которые удачно подчеркивают ее стройную фигуру.

Редакция Новини.LIVE рассмотрела их подробнее.

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Розовое платье

Для первого образа Надя выбрала короткое платье насыщенного розового цвета. Наряд имеет свободный силуэт, но в то же время хорошо повторяет линии тела. Драпировка и складки на ткани делают платье еще более интересным.

Особое внимание привлекает декольте, спустившееся на одно плечо. Оно придает платью игривый настрой. Яркий оттенок фуксии прекрасно сочетается с темными волосами певицы и сразу создает летнее настроение.

Дорофеева и Позитив. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Дорофеева не стала перегружать образ аксессуарами. Она оставила волосы распущенными, а голубой маникюр добавил цветового контраста. В результате наряд получился непринужденным, но в то же время очень эффектным.

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Желтое платье с вырезами

Второй образ получился еще смелее. Для фото у зеркала Надя надела ультракороткое желтое платье, плотно облегающее фигуру.

Модель напоминает платье-майку, но ее главной деталью стали большие вырезы по бокам, открывающие талию. При этом верх платья остается довольно сдержанным — у него закрытый круглый вырез у шеи. Неоново-желтый цвет также стал важной частью образа.

Дорофеева в платье. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

На этот раз певица тоже отказалась от лишних украшений. Распущенные волосы и минимум деталей позволили сделать основной акцент на необычном крое платья.

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