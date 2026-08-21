Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Яркие и смелые: Надя Дорофеева показала 2 эффектных платья

Яркие и смелые: Надя Дорофеева показала 2 эффектных платья

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 15:07
2 эффектных образа Нади Дорофеевой: яркие платья удачно подчеркнули фигуру
Надя Дорофеева. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Популярная украинская певица Надя Дорофеева продолжает удивлять своим стилем. На этот раз она продемонстрировала сразу два ярких летних образа, которые точно не останутся незамеченными. Звезда сделала ставку на насыщенные цвета, короткие платья и смелые детали, которые удачно подчеркивают ее стройную фигуру.

Редакция Новини.LIVE рассмотрела их подробнее.

Реклама

Розовое платье

Для первого образа Надя выбрала короткое платье насыщенного розового цвета. Наряд имеет свободный силуэт, но в то же время хорошо повторяет линии тела. Драпировка и складки на ткани делают платье еще более интересным.

Особое внимание привлекает декольте, спустившееся на одно плечо. Оно придает платью игривый настрой. Яркий оттенок фуксии прекрасно сочетается с темными волосами певицы и сразу создает летнее настроение.

Дорофєєва у звабливій рожевій сукні
Дорофеева и Позитив. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Дорофеева не стала перегружать образ аксессуарами. Она оставила волосы распущенными, а голубой маникюр добавил цветового контраста. В результате наряд получился непринужденным, но в то же время очень эффектным.

Читайте также:

Желтое платье с вырезами

Второй образ получился еще смелее. Для фото у зеркала Надя надела ультракороткое желтое платье, плотно облегающее фигуру.

Модель напоминает платье-майку, но ее главной деталью стали большие вырезы по бокам, открывающие талию. При этом верх платья остается довольно сдержанным — у него закрытый круглый вырез у шеи. Неоново-желтый цвет также стал важной частью образа.

Дорофєєва у жовтній сукні з відкритою спиною
Дорофеева в платье. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

На этот раз певица тоже отказалась от лишних украшений. Распущенные волосы и минимум деталей позволили сделать основной акцент на необычном крое платья.

Ранее мы писали о том, что актриса Елена Кравец перечислила вещи, на которых она не экономит и делает ставку на качество. Среди них — хорошая и удобная обувь.

Также Новини.LIVE сообщали, в чем певица Наталья Могилевская появилась у бассейна. Внимания заслуживает не ее белый купальник, а аксессуары, которыми она дополнила свой образ.

Надя Дорофеева знаменитости вещи платье трендовые образы
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации