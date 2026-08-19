Необычный аксессуар в летнем образе: что выбрала для себя Наталья Могилевская

Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась фотографией с отдыха у бассейна. Для летнего образа она выбрала простой белый купальник, который не перегружает внешний вид лишними деталями. Но особое внимание привлекли серьги. Певица дополнила образ большими кольцами необычной геометрической формы.

Новини.LIVE расскажут об этом аксессуаре подробнее.

Актуальны ли такие серьги

Такие украшения хорошо вписываются в современные тренды. Крупные серьги давно перестали быть деталью только для вечерних образов. Их носят даже с самой простой повседневной одеждой.

Пляжный образ Могилевской. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

В случае с Могилевской интересны сразу несколько деталей.

Большой размер. Массивные украшения помогают сделать образ более выразительным даже тогда, когда одежда максимально простая. Необычная форма. Геометрические линии делают серьги интереснее обычных круглых колец и придают образу современный вид.

С чем носить крупные серьги

Такие украшения не требуют сложного наряда. Наоборот, лучше всего они смотрятся в сочетании с простыми вещами.

Читайте также:

Для пляжного образа можно выбрать однотонный купальник, легкую льняную рубашку или тонкую накидку. Белый, черный, оливковый или терракотовый цвета хорошо сочетаются с черно-белыми серьгами.

В повседневном гардеробе их можно носить с белой майкой, джинсами и простой обувью. В таком случае украшения станут главной деталью образа.

Крупные серьги также подойдут к костюму. Их можно сочетать с черным, серым или молочным жакетом и брюками. Волосы можно собрать, чтобы открыть шею и сделать акцент на украшениях.

черным, серым или молочным жакетом и брюками. Волосы можно собрать, чтобы открыть шею и сделать акцент на украшениях. Для вечера подойдет длинное платье на тонких бретелях. Черная или белая модель создаст сдержанный образ, в котором серьги не затеряются.

Поскольку украшения сами по себе достаточно заметны, от большого количества других аксессуаров лучше отказаться. Необязательно добавлять массивное колье или крупные браслеты. Достаточно одной-двух лаконичных деталей.

Ранее мы писали об интересных деталях, которые часто встречаются в образах певицы Джамалы. Она умеет удачно делать акцент на украшениях и аксессуарах.

Также Новини.LIVE сообщали, что в тренде смелые аксессуары. Этим летом особенно актуальны крупные кольца. Теперь именно они часто становятся главным акцентом образа.