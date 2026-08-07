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Главная Мода Идеальные жемчужины больше не в тренде: что выбирают модницы в 2026 году

Идеальные жемчужины больше не в тренде: что выбирают модницы в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 09:19
Жемчужины, которые раньше считались браком, теперь стоят целое состояние
Украшение из жемчуга, девушка с красивыми серьгами и ожерельем. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Жемчуг больше не стремится к идеалу. Именно неровные, причудливые формы этим летом привлекают наибольшее внимание в украшениях, ведь дизайнеры все чаще отказываются от симметрии в пользу естественности.

Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажут, почему барочные жемчужины вновь оказались в центре ювелирной моды и как их носят сегодня.

Главное украшение этого лета

Еще недавно при выборе жемчуга главным преимуществом считалась безупречно круглая форма. Такие украшения десятилетиями были признаком классической элегантности и оставались почти неизменными. Но мода редко стоит на месте. Сегодня она все больше ценит вещи, обладающие собственным характером.

Именно поэтому барочные жемчужины, которые в Италии часто называют scaramazze, вновь вызывают интерес. Каждая из них формируется по-своему, поэтому найти две абсолютно одинаковые практически невозможно. В одной можно разглядеть очертания капли, другая напоминает маленькую скульптуру, а третья вообще не похожа ни на что знакомое. Именно такая непредсказуемость и стала их главным преимуществом.

Прикраси, які мають оригінальний вигляд
Pandora. Фото из Vogue

Французский дизайнер Виктуар де Кастеллан, которая много лет работает в сфере высокого ювелирного искусства, утверждает, что именно естественная асимметрия делает украшение живым и оригинальным. Подобного мнения придерживаются и другие дизайнеры: несовершенство больше не считается недостатком, напротив — оно создает индивидуальность.

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Прикраса з характером
Tous. Фото из Vogue

У барочных жемчужин есть и интересная история. Когда-то из-за необычной формы их ценили меньше, чем идеально круглые. Со временем все изменилось. Ювелиры увидели в них возможность создавать украшения, которые невозможно повторить. Сегодня именно это привлекает покупателей.

Ранее мы писали о том, какие детали в образах Джамалы заслуживают отдельного внимания. Среди них — оригинальное украшение: серьги в форме вишен.

Также Новини.LIVE сообщали, какое советское украшение вновь стало популярным. Стилисты советуют носить в 2026 году старые янтарные изделия.

аксессуары украшения тренды 2026
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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