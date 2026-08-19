Незвичайний аксесуар у літньому образі: що обрала для себе Наталія Могилевська

Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася фото з відпочинку біля басейну. Для літнього образу вона обрала простий білий купальник, який не перевантажує зовнішність зайвими деталями. Але особливу увагу привернули сережки. Співачка доповнила образ великими кільцями незвичайної геометричної форми.

Новини.LIVE розповість про цей аксесуар детальніше.

Чи актуальні такі сережки

Такі прикраси добре вписуються в сучасні тренди. Великі сережки давно перестали бути деталлю лише для вечірніх образів. Їх носять навіть із найпростішим повсякденним одягом.

Пляжний образ Могилевської. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

У випадку з Могилевською цікавими є одразу кілька деталей.

Великий розмір. Масивні прикраси допомагають зробити образ виразнішим навіть тоді, коли одяг максимально простий. Незвичайна форма. Геометричні лінії роблять сережки цікавішими за звичайні круглі кільця та надають образу сучасного вигляду.

З чим носити великі сережки

Такі прикраси не потребують складного вбрання. Навпаки, найкращий вигляд вони мають поруч із простими речами.

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Для пляжного образу можна взяти однотонний купальник, легку лляну сорочку або тонку накидку. Білий, чорний, оливковий чи теракотовий кольори добре поєднаються з чорно-білими сережками.

У повсякденному гардеробі їх можна носити з білою майкою, джинсами та простим взуттям. У такому випадку прикраси стануть головною деталлю образу.

Великі сережки також пасуватимуть до костюма. Їх можна поєднати із чорним, сірим або молочним жакетом і брюками. Волосся можна зібрати, щоб відкрити шию та зробити акцент на прикрасах.

Для вечора підійде довга сукня на тонких бретелях. Чорна або біла модель створить стриманий образ, у якому сережки не загубляться.

Оскільки прикраси самі по собі досить помітні, від великої кількості інших аксесуарів краще відмовитися. Необов'язково додавати масивне намисто чи великі браслети. Достатньо однієї-двох лаконічних деталей.

Раніше ми писали про цікаві деталі, які часто зустрічаються в образах співачки Джамали. Вона вміє вдало робити акцент на прикрасах та аксесуарах.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в тренді сміливі аксесуари. Цього літа особливо актуальні великі кільця. Тепер саме вони часто стають головним акцентом образу.