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Головна Мода Від окулярів до прикрас: найцікавіші деталі в образах Джамали

Від окулярів до прикрас: найцікавіші деталі в образах Джамали

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 11:35
Окуляри, прикраси, сумки: чому образи Джамали завжди мають цілісний вигляд
Джамала. Колаж: Новини.LIVE

У літніх образах Джамали найбільше уваги привертає не одяг, а аксесуари. Саме вони задають настрій кожному виходу й роблять навіть прості речі виразними.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

Прикраси й аксесуари в образах Джамали

Одне з найцікавіших рішень — великі окуляри з суцільною лінзою. Такі моделі знову повернулися в моду після популярності на початку 2000-х. Вони додають образу трохи спортивного й футуристичного настрою. Джамала поєднує їх із базовим одягом, тому окуляри одразу стають головною деталлю, не перевантажуючи весь комплект.

Окуляри, що повернулися з 2000-х
Окуляри в образі Джамали. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Зовсім інший характер мають сережки у формі вишень. Такі прикраси зараз дедалі частіше з'являються в колекціях брендів і стрітстайл-зйомках. Джамала носить їх із білою трикотажною майкою в рубчик і недбало зібраним волоссям. Саме через цей контраст яскрава прикраса не виглядає надто помітною, а навпаки — додає образу легкості та настрою.

Сережки як акцент в образі
Оригінальні сережки. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Ще одна деталь, яку складно оминути, — білий трикотажний тюрбан. Він повністю змінює сприйняття образу. Такий головний убір давно перестав бути лише практичним аксесуаром. У поєднанні з простими речами він створює ефект, ніби образ продумували до дрібниць, хоча в ньому немає складних комбінацій чи великої кількості акцентів.

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Ефектний головний убір
Білий трикотажний тюрбан. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Не менш вдало працює і сумка. Джамала обрала модель із чітким силуетом, в брендовому кольорі. Саме такі форми зараз часто зустрічаються в актуальних колекціях. Вона не перетягує увагу на себе, але додає образу завершеності й добре поєднується як із повсякденними, так і з більш елегантними речами.

Трендова форма сумки в образі Джамали
Сумка. Фото: instagram.com/jamalajaaa

У кожному з цих виходів добре видно, що головний акцент зроблений саме на деталях. Великі окуляри, незвичайні сережки, трикотажний тюрбан і лаконічна сумка не конкурують між собою, а працюють разом, створюючи впізнаваний стиль Джамали.

Раніше ми писали про новий стильний образ онуки Софії Ротару, що був розібраний на деталі. Їй чудово вдалося поєднати одразу декілька трендів між собою.

Також Новини.LIVE повідомляли, який аксесуар став центром образу акторки та співачки Джей Ло. В неї вийшов досить стильний та літній лук.

Джамала аксесуари прикраси
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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