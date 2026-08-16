Якими парфумами користується Наталія Могилевська: співачка показала свою колекцію

Парфуми, Наталія Могилевська. Фото: magnific, Instagram/nataliya_mogilevskaya. Колаж: Новини.LIVE

Українська співачка Наталія Могилевська показала парфуми, які носить сама, і в її колекції знайшлося місце для зовсім різних ароматів. Тут є і стримані деревні композиції на щодень, і солодкий парфум для холодної пори, і класика, до якої можна повертатися роками.

Новини.LIVE розповість про парфумерні вподобання співачки з посиланням на її пост в Instagram.

Парфуми, які Могилевська обирає останні 20 років

Один із головних фаворитів Наталії Могилевської — Tom Ford Oud Wood. У ньому відчуваються удове дерево, палісандр, кардамон і ваніль. Аромат має виразний деревний характер і спочатку може здатися доволі суворим.

Цікаво, що Oud Wood співачка обирає саме на кожен день, хоча композицію часто сприймають як більш "чоловічу". Ще один аромат Tom Ford у колекції Могилевської — White Suede. Тут уже відчувається: замша, шкіра, мускус, шафран і оксамитова троянда. Композиція звучить м’якше й делікатніше, тому її легко уявити як варіант для спокійного, продуманого образу.

Для романтичних моментів співачка називає Roja Dove Isola Blu. У композиції є чампака, апельсин і кокос, тому цей аромат зовсім не схожий на її деревний повсякденний фаворит.

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А от Odeur 53 від Comme des Garçons має зовсім незвичну історію. У ньому Могилевська відчуває запахи глини, піску та металу, які нагадують їй зимове місто й дитинство. Саме такі особисті асоціації й роблять парфуми чимось більшим за просто перелік нот.

Окреме місце в колекції займає Kilian Black Phantom. Тут уже немає легкості: темний шоколад, ром, карамель і мигдаль створюють густий, солодкий аромат із помітним шлейфом.

Могилевська відносить його до парфумів для холодної пори року. І це зрозуміло, адже така насичена композиція особливо доречна тоді, коли за вікном прохолодно, а хочеться чогось теплого й виразного.

Завершує парфумерну добірку Chanel No. 5 — аромат, який давно став окремим явищем у світі парфумерії. У ньому можна відчути троянду, жасмин, іланг-іланг та пудрові акорди.

Для Могилевської це вибір про елегантність без прив’язки до трендів. І, мабуть, саме тому Chanel No. 5 опинився поруч із досить незвичайними нішевими композиціями: у парфумерній колекції співачки немає одного сценарію на всі випадки життя.

Раніше ми писали про те, які парфуми мають незабутнє звучання. Вони стануть знахідкою для тих, хто прагне мати оригінальний аромат.

Також Новини.LIVE повідомляли, що робити для того, щоб аромат довше тримався на тілі і дарував приємний шлейф. В цьому випадку важливий стан шкіри, місце нанесення і навіть місце зберігання флакона.