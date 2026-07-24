Парфуми з незвичайним ароматом: 5 варіантів для тих, хто любить експерименти

Дівчина наносить парфуми на тіло, гарний флакон. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Не кожен аромат має подобатися з першого вдиху. Деякі парфуми дивують, збивають з пантелику, викликають суперечливі емоції, але саме через це їх хочеться вдихати знову. Такі композиції не схожі на популярні солодкі чи свіжі аромати, які легко впізнати серед десятків інших. Проте іноді вони стають справжньою знахідкою для тих, хто вже давно втомився від однакових запахів.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Якщо хочеться спробувати щось справді нестандартне, звернтіть увагу на ці п'ять ароматів. Кожен із них розкривається по-своєму, а враження від них можуть кардинально відрізнятися залежно від людини.

Marc-Antoine Barrois Encelade

Після успіху Ganymede парфумер Квентін Біш створив ще одну композицію, яка швидко стала предметом обговорень серед поціновувачів ніші. В основі Encelade — ревінь, ветивер, кедр, сандал і боби тонка. Але на шкірі цей аромат поводиться дуже непередбачувано. Хтось чує зелене листя та хвойний ліс після дощу, інші — гарячий метал, машинне мастило або смолисту деревину. Саме ця мінливість і зробила його настільки популярним.

Окремо варто згадати стійкість. Аромат буквально живе на одязі й шкірі цілий день, а інколи й довше.

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Naomi Goodsir Nuit de Bakélite

Якщо існують парфуми, які можна назвати сміливими без жодного перебільшення, то це саме Nuit de Bakélite. Головну роль тут грає тубероза, але зовсім не така, до якої всі звикли. Вона звучить різко, зелено і навіть трохи гіркувато. Ангеліка, артемізія та шкіряно-тютюнова база лише підсилюють цей ефект.

Багато хто порівнює аромат із густими дикими заростями або теплицею, де стебла й листя пахнуть набагато сильніше за квіти. Він не про ніжність, а про сильне враження. І навіть кількох розпилень більш ніж достатньо.

Orto Parisi Megamare

Megamare давно отримав статус одного з найбільш незвичайних морських ароматів. Не варто очікувати легкого бризу чи класичних акватичних нот. Тут море зовсім інше — холодне, солоне, з ароматом мокрих каменів, водоростей і сирого повітря після шторму.

Парфуми дуже насичені, тому переборщити з ними легко. Але якщо знайти правильну дозу, вони звучать неймовірно ефектно й залишають довгий, добре впізнаваний шлейф.

Fischersund No. 23

Ісландський бренд Fischersund відомий своїм нестандартним поглядом на парфумерію, і No. 23 — гарний тому приклад. Тут відчуваються дим, соснова хвоя, свіжа деревина, земля після дощу та легкий солонуватий вітер. Композиція зовсім не схожа на типові деревні парфуми — вона більш атмосферна й навіть трохи кінематографічна.

No. 23 навряд чи стане універсальним ароматом на кожен день, але точно запам'ятається тим, хто любить природне, трохи суворе звучання.

Comme des Garсons Odeur 71

Odeur 71 вже багато років вважають одним із найцікавіших експериментів у сучасній парфумерії. Його склад навмисно побудований навколо запахів, які зазвичай не асоціюються з парфумами. Тут можна вловити гарячий метал, чорнило, нагрітий пластик, свіжий папір і навіть аромат увімкненого тостера. Усе це поєднується з нотами деревини, моху, бамбука та зелені.

Попри таку незвичну ідею, аромат не здається дивним. Він цілісний, сучасний і дуже легко впізнається серед сотень інших композицій.

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