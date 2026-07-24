Парфюмы с необычным ароматом: 5 вариантов для тех, кто любит экспериментировать

Девушка наносит духи на тело, красивый флакон. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Не каждый аромат должен нравиться с первого вдоха. Некоторые духи удивляют, сбивают с толку, вызывают противоречивые эмоции, но именно поэтому их хочется вдыхать снова. Такие композиции не похожи на популярные сладкие или свежие ароматы, которые легко узнать среди десятков других. Однако иногда они становятся настоящей находкой для тех, кто уже давно устал от однообразных запахов.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Если хочется попробовать что-то по-настоящему нестандартное, обратите внимание на эти пять ароматов. Каждый из них раскрывается по-своему, а впечатления от них могут кардинально отличаться в зависимости от человека.

Marc-Antoine Barrois Encelade

После успеха Ganymede парфюмер Квентин Биш создал еще одну композицию, которая быстро стала предметом обсуждений среди ценителей нишевой парфюмерии. В основе Encelade — ревень, ветивер, кедр, сандал и бобы тонка. Но на коже этот аромат ведет себя очень непредсказуемо. Кто-то слышит зеленую листву и хвойный лес после дождя, другие — горячий металл, машинное масло или смолистую древесину. Именно эта изменчивость и сделала его столь популярным.

Отдельно стоит упомянуть стойкость. Аромат буквально держится на одежде и коже целый день, а иногда и дольше.

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Naomi Goodsir Nuit de Bakélite

Если и существуют духи, которые без всякого преувеличения можно назвать смелыми, то это именно Nuit de Bakélite. Главную роль здесь играет тубероза, но совсем не такая, к которой все привыкли. Она звучит резко, зелено и даже немного горьковато. Ангелика, артемизия и кожано-табачная база лишь усиливают этот эффект.

Многие сравнивают аромат с густыми дикими зарослями или теплицей, где стебли и листья пахнут гораздо сильнее, чем цветы. Он не о нежности, а о сильном впечатлении. И даже нескольких брызг более чем достаточно.

Orto Parisi Megamare

Megamare давно завоевал статус одного из самых необычных морских ароматов. Не стоит ожидать легкого бриза или классических акватических нот. Здесь море совсем другое — холодное, соленое, с ароматом мокрых камней, водорослей и сырого воздуха после шторма.

Парфюм очень насыщенный, поэтому переборщить с ним легко. Но если найти правильную дозу, он звучит невероятно эффектно и оставляет длинный, хорошо узнаваемый шлейф.

Fischersund No. 23

Исландский бренд Fischersund известен своим нестандартным взглядом на парфюмерию, и No. 23 — хороший тому пример. Здесь ощущаются дым, сосновая хвоя, свежая древесина, земля после дождя и легкий солоноватый ветер. Композиция совсем не похожа на типичные древесные духи — она более атмосферная и даже немного кинематографичная.

No. 23 вряд ли станет универсальным ароматом на каждый день, но точно запомнится тем, кто любит естественное, немного строгое звучание.

Comme des Garçons Odeur 71

Odeur 71 уже много лет считается одним из самых интересных экспериментов в современной парфюмерии. Его композиция намеренно построена вокруг запахов, которые обычно не ассоциируются с духами. Здесь можно уловить запах горячего металла, чернил, нагретого пластика, свежей бумаги и даже аромат включенного тостера. Все это сочетается с нотами древесины, мха, бамбука и зелени.

Несмотря на такую необычную идею, аромат не кажется странным. Он целостный, современный и очень легко узнаваем среди сотен других композиций.

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