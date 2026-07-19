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Главная Мода Духи, которыми пользуются знаменитости: подборка культовых ароматов

Духи, которыми пользуются знаменитости: подборка культовых ароматов

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 19:35
Какие духи выбирают звезды: ароматы, покорившие Голливуд
Марго Робби. Коллаж: Новини.LIVE

Духи могут многое рассказать о человеке. И хотя звезды часто представляют ароматы известных брендов в рекламных кампаниях, в повседневной жизни они нередко отдают предпочтение совсем другим композициям. Некоторые называли своих фаворитов в интервью, другие случайно "засветили" флаконы дома или во время покупок в парфюмерных бутиках.

Новини.LIVE собрали ароматы, которые чаще всего ассоциируются с известными актрисами, моделями и певицами.

Марго Робби — Calvin Klein Deep Euphoria

Марго Робби нравятся женственные, но не слишком сладкие композиции. Deep Euphoria сочетает свежесть зеленых листьев мандарина, белого перца и каскалона с нежными цветами. В сердце аромата звучат роза, жасмин самбак, пион и герань, а завершают композицию пачули, древесные аккорды и мускус. В результате получается глубокий аромат, который хорошо раскрывается в течение дня.

Бейонсе — Kilian Angel's Share

Любителям теплых гурманских ароматов наверняка знаком Angel's Share. Именно его часто связывают с Бейонсе. Композиция вдохновлена процессом выдержки коньяка в дубовых бочках, откуда и происходит название. В парфюме ощущаются насыщенные ноты коньяка, корицы, орехов и бобов тонка. Аромат прекрасно подходит для прохладной погоды или вечерних выходов.

Хейли Бибер — Ex Nihilo Fleur Narcotique

Fleur Narcotique уже несколько лет не теряет популярности. Его легко узнать по сочетанию сочных фруктов и цветов. В начале звучат бергамот, личи и персик, далее композиция переходит в жасмин, пион и флер-де-ранж. Финальные древесные аккорды, мускус и мох делают аромат более стойким и благородным.

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Виктория Бекхэм — Byredo Bal d'Afrique

Виктория Бекхэм давно увлекается нишевой парфюмерией, и среди ее фаворитов часто называют Bal d'Afrique. Это аромат с цитрусовым началом, легкими цветочными оттенками и теплыми древесными нотами. Он оставляет красивый шлейф, благодаря чему этот парфюм уже давно стал современной классикой среди ценителей нишевых брендов.

Тейлор Свифт — Tom Ford Santal Blush

Santal Blush построен вокруг сандалового дерева, но не кажется тяжелым. В начале ощущаются специи — корица, тмин и пажитник, позже появляются жасмин, роза и иланг-иланг. Завершают композицию кедр, мускус, бензоин и легкие удные оттенки.

Рози Хантингтон-Уайтли — Byredo Gypsy Water

Еще один культовый аромат от Byredo, который давно стал фаворитом многих знаменитостей. Gypsy Water начинается с лимона, бергамота и черного перца, после чего раскрываются ноты ладана, ирисового корня, сосны и можжевельника. В конце остаются сандал, амбра и нежная ваниль. Композиция свежая и в то же время очень узнаваемая.

Зендея — Lancôme Idôle

Зендея уже несколько лет является лицом Idôle, но этот аромат также входит в число ее личных фаворитов. Он построен на сочетании розы, жасмина и белого мускуса. Парфюм получился современным, чистым и женственным, поэтому его часто выбирают для повседневного использования.

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Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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