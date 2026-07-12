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Главная Мода Самые известные ароматы Джорджио Армани, ставшие классикой

Самые известные ароматы Джорджио Армани, ставшие классикой

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 07:35
Чем запомнился Джорджио Армани: легендарные духи, которые знает весь мир
Джорджио Армани и его духи. Коллаж: Новини.LIVE

Имя Джорджио Армани, который сегодня, 11 июля, отмечал бы свой день рождения, давно стало синонимом безупречного вкуса. Его вещи носили голливудские звезды, политики и люди, ценящие сдержанную роскошь. Хотя дизайнера не стало в сентябре 2025 года, его модный дом и сегодня остается одним из самых влиятельных в мире.

Новини.LIVE расскажут подробнее о наследии Джорджио Армани.

Армани изменил не только моду, но и отношение к ней. Он доказал, что элегантность может быть простой, а дорогой образ — не обязательно перегруженным деталями. Но помимо одежды, особое место в истории бренда занимают ароматы. Некоторые из них уже давно стали настоящей классикой.

Giorgio Armani My Way

Этот аромат был создан в 2020 году парфюмерами Карлосом Бенаимом и Бруно Йовановичем. Он быстро завоевал популярность среди женщин, которые любят легкие, женственные и жизнерадостные композиции.

Сначала ощущаются свежие цитрусовые ноты бергамота в сочетании с цветочными оттенками флер-д'оранжа. Затем аромат становится более нежным благодаря жасмину и туберозе. В финале раскрываются ваниль, кедр и мускус, которые оставляют приятный шлейф на коже. My Way звучит очень легко, но при этом хорошо запоминается.

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Giorgio Armani Acqua di Gioia

Это один из тех ароматов, который у многих ассоциируется с отдыхом у моря и теплыми солнечными днями. Он свежий, чистый и в то же время довольно чувственный.

На старте ощущаются лимон и прохладная мята. Чуть позже к ним присоединяются жасмин, пион и легкая острота розового перца. Завершают композицию сладкие нотки сахара, древесный кедр и лабданум. Именно благодаря такому сочетанию аромат может звучать по-разному в зависимости от сезона и погоды.

Giorgio Armani Sì Passione Intense

Тем, кто любит более насыщенные и эмоциональные духи, стоит обратить внимание именно на этот вариант. Sì Passione Intense обладает ярким характером и создан для женщин, которые не боятся привлекать к себе внимание. В композиции переплетаются фруктовые, цветочные и теплые древесные аккорды. Аромат постепенно раскрывается на коже, оставляя глубокий и стойкий шлейф. Особое внимание привлекает и флакон — насыщенно-красный, с плавным переходом цвета, который хорошо передает настроение самого парфюма.

Прошло уже много лет с момента появления этих ароматов, но они до сих пор не теряют популярности. Именно такие вещи и остаются настоящим наследием Джорджио Армани — вне модных сезонов и мимолетных трендов.

Ранее мы писали о бюджетных альтернативах нишевым ароматам. Их аромат удивляет тем, как раскрывается на коже.

Также Новини.LIVE сообщали о духах, которые отличаются особым шлейфом, который невозможно забыть. Нужно лишь обратить внимание на некоторые отдельные ноты в духах.

интересные факты лучшие духи Джорджио Армани
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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