Женские духи 2010-х годов, которые до сих пор вызывают восхищение и не выходят из моды

Парфюмерия. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые ароматы, ставшие популярными еще в 2010-х годах, и сегодня пользуются огромным спросом. Их регулярно переиздают, дарят, покупают снова и узнают буквально с первых нот.

Новини.LIVE расскажет о четырех парфюмах, которые уже давно стали культовыми.

Lancôme La Vie Est Belle

La Vie Est Belle вышел в 2012 году и быстро стал одним из самых успешных женских ароматов Lancôme. Его узнают по сладкому, но нежному звучанию, в котором сочетаются ирис, пачули и ваниль.

Композиция раскрывается постепенно: сначала ощущается нежный цветочный аккорд, а затем появляются теплые сладкие ноты. Именно это сочетание сделало аромат одним из самых известных в мире. Над ним работали французские парфюмеры Анн Флипо и Доминик Ропион.

Yves Saint Laurent Black Opium

Black Opium стал одним из тех ароматов, которые практически сразу начали ассоциироваться с брендом Yves Saint Laurent. Его главная особенность — выразительная кофейная нота, проходящая через всю композицию. На старте звучат груша и зеленый мандарин. Затем аромат раскрывается жасмином самбак и цветами апельсина, а финал состоит из кофе, ванили, пачули и кедра. Именно благодаря такому сочетанию Black Opium на протяжении многих лет остается одним из самых известных вечерних ароматов.

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Creed Aventus

Aventus появился в 2010 году к 250-летию парфюмерного дома Creed. Несмотря на то, что это мужской аромат, его название знают даже люди, которые не интересуются парфюмерией.

Композиция открывается нотами ананаса, черной смородины, бергамота и зеленого яблока. В сердце звучат роза, жасмин, береза и пачули. Завершают аромат амбра, дубовый мох и ваниль, которые придают ему характерную глубину.

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540

Baccarat Rouge 540 был создан к юбилею французского кристального дома Baccarat. Автором композиции стал парфюмер Франсис Кюркджян. Первыми раскрываются шафран и жасмин. Затем аромат становится теплее благодаря древесным и амбровым аккордам. Необычное звучание быстро сделало Baccarat Rouge 540 одним из самых известных ароматов в нишевой парфюмерии, а его узнаваемый шлейф до сих пор остается визитной карточкой композиции.

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