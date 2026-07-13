Жіночі парфуми 2010-х, які досі збирають компліменти та не виходять з моди

Парфуми. Колаж: Новини.LIVE

Окремі аромати, які стали популярними ще у 2010-х роках, і сьогодні мають величезний попит. Їх регулярно перевидають, дарують, купують повторно та впізнають буквально з перших нот.

Новини.LIVE розповість про чотири парфуми, які вже давно стали знаковими.

Lancôme La Vie Est Belle

La Vie Est Belle вийшов у 2012 році й швидко став одним із найуспішніших жіночих ароматів Lancôme. Його впізнають за солодким, але ніжним звучанням, у якому поєднуються ірис, пачулі та ваніль.

Композиція розкривається поступово: спочатку відчувається ніжний квітковий акорд, а згодом з'являються теплі солодкі ноти. Саме це поєднання зробило аромат одним із найвідоміших у світі. Над ним працювали французькі парфумери Анн Фліпо та Домінік Ропіон.

Yves Saint Laurent Black Opium

Black Opium став одним із тих ароматів, які практично одразу почали асоціюватися з брендом Yves Saint Laurent. Його головна особливість — виразна кавова нота, яка проходить через усю композицію. На старті звучать груша та зелений мандарин. Потім аромат відкривається жасмином самбак і квітами апельсина, а фінал складається з кави, ванілі, пачулі та кедра. Саме завдяки такому поєднанню Black Opium багато років залишається одним із найвідоміших вечірніх ароматів.

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Creed Aventus

Aventus з'явився у 2010 році до 250-річчя парфумерного дому Creed. Попри те, що це чоловічий аромат, його назву знають навіть люди, які не цікавляться парфумерією.

Композиція починається нотами ананаса, чорної смородини, бергамота та зеленого яблука. У центрі звучать троянда, жасмин, береза й пачулі. Завершують аромат амбра, дубовий мох і ваніль, які додають йому характерної глибини.

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540

Baccarat Rouge 540 створили до ювілею французького кришталевого дому Baccarat. Автором композиції став парфумер Франсіс Кюркджян. Першими розкриваються шафран і жасмин. Потім аромат стає теплішим завдяки деревним та амбровим акордам. Незвичайне звучання швидко зробило Baccarat Rouge 540 одним із найвідоміших ароматів у нішевій парфумерії, а його впізнаваний шлейф досі залишається візитівкою композиції.

Раніше ми писали про найвідоміші аромати Джорджіо Армані, якими користувалися ледь не усі. Ці аромати можна сказати стали класикою.

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