Парфуми не для всіх: найшлейфовіші нішеві аромати для жінок

Дівчина наносить парфуми. Колаж: Новини.LIVE

Нішеві парфуми давно перестали бути вибором лише для справжніх колекціонерів ароматів. Сьогодні їх дедалі частіше обирають жінки, які не хочуть пахнути так само, як усі. Такі композиції рідко бувають банальними — вони поступово розкриваються, залишають красивий шлейф і легко запам'ятовуються.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Tom Ford Rose D'Amalfi

Цей аромат побудований навколо троянди, але не варто чекати класичного квіткового звучання. Її тут доповнює свіжий італійський бергамот, а геліотроп робить композицію м'якшою та теплішою. У результаті виходить дуже делікатний аромат, який сидить близько до шкіри й не перевантажує. Гарний варіант для тих, хто любить стримані, але благородні парфуми.

Jo Malone London Scarlet Poppy

Scarlet Poppy має насичене й оксамитове звучання. Натхненням для нього стали великі червоні маки, що ростуть у степах Південно-Західної Азії. Квіткові акорди тут поєднуються з пудровим ірисом, а боби тонка додають аромату солодкуватої глибини. Він теплий, затишний і чудово підходить для вечірніх виходів або прохолодної погоди.

Tiziana Terenzi Draco

Draco складно описати одним словом. Він постійно змінюється, відкриваючи нові відтінки. Спочатку відчувається свіжість бергамота та лимонної вербени, потім поступово з'являються соковитий персик, ваніль і мускус. Саме через таку багатошаровість цей аромат часто обирають ті, хто любить незвичайні композиції, які звучать по-різному протягом дня.

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Kilian Paris Black Phantom

Black Phantom — один із найвідоміших ароматів бренду Kilian. Його створили для тих, хто любить глибокі, насичені та трохи загадкові парфуми. Композиція навіює асоціації з морськими пригодами, старими піратськими кораблями, дубовими бочками з ромом і східними спеціями. Це виразний аромат із характером, який точно не залишиться непоміченим і надовго запам'ятається оточенню.

Раніше ми писали про те, від яких жіночих парфумів чоловіки часто бувають не в захваті. Дуже велику роль тут відіграють окремі ноти в ароматах.

Також Новини.LIVE повідомляли про культові парфуми 2000-х, що зараз знову все частіше можна почути на вулиці. Мова про аромати, які в той час стали справжніми бестселерами.