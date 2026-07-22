4 незабываемых аромата, с которыми вы получите больше всего комплиментов

Парфюмерия. Коллаж: Новини.LIVE

Особые композиции часто выбирают для вечерних выходов, романтических встреч или моментов, когда хочется чувствовать себя уверенно. Они постепенно раскрываются на коже и оставляют после себя красивый шлейф.

О них расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Hermès Barenia

Новинка от Hermès понравится тем, кто не любит слишком сладкие композиции. Аромат открывается легкими фруктово-ягодными нотами, после чего раскрывается цветочными аккордами, дубом и пачули. Он звучит нежно, но в то же время остается заметным и долго держится на коже.

INITIO Parfums Privés Can’t Get Enough

Can’t Get Enough построен на контрастах. Карамель и ваниль добавляют тепла, роза делает композицию более утонченной, а розовый перец придает ей легкую остроту. Аромат получается насыщенным, стойким и оставляет прекрасный шлейф.

Valentino Born In Roma Donna

Если вам нравятся женственные цветочные духи с современным звучанием, стоит присмотреться к Born In Roma Donna. В композиции сочетаются жасмин, черная смородина, розовый перец и бурбонская ваниль. Благодаря этому аромат получается незабываемым, но совершенно не теряется даже через несколько часов после нанесения.

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Tom Ford Tobacco Vanille

Tobacco Vanille уже давно стал одним из самых известных ароматов бренда. Табачные листья, ваниль и бобы тонка создают теплую композицию с пряными оттенками. Это не легкие летние духи, а аромат с характером, который особенно красиво звучит вечером.

Каждый из этих парфюмов имеет свой собственный стиль, но их объединяет одна черта — они оставляют после себя аромат, который сложно не заметить. Именно поэтому их часто выбирают те, кто хочет, чтобы парфюм стал не просто аксессуаром, а частью образа.

Ранее мы писали о том, на каких частях тела духи раскрываются хуже всего в теплое время года. Чтобы аромат дольше оставался приятным, нужно учитывать некоторые нюансы.

Также Новини.LIVE сообщали, какие известные духи утратили свою актуальность в этом году. Они лишились того шарма, за который их и полюбили женщины.