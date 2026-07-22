4 незабутні аромати, з якими ви зберете найбільше компліментів

Парфуми. Колаж: Новини.LIVE

Особливі композиції часто обирають для вечірніх виходів, романтичних зустрічей або моментів, коли хочеться почуватися впевнено. Вони поступово розкриваються на шкірі й залишають після себе красивий шлейф.

Про них розповість Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Hermès Barenia

Новинка від Hermès сподобається тим, хто не любить надто солодкі композиції. Аромат починається легкими фруктово-ягідними нотами, після чого розкривається квітковими акордами, дубом і пачулі. Він звучить ніжно, але водночас залишається помітним і довго тримається на шкірі.

INITIO Parfums Privés Can’t Get Enough

Can’t Get Enough побудований на контрастах. Карамель і ваніль додають тепла, троянда робить композицію більш витонченою, а рожевий перець надає їй легкої гостроти. Аромат виходить насиченим, стійким і залишає прекрасний шлейф.

Valentino Born In Roma Donna

Якщо подобаються жіночні квіткові парфуми із сучасним звучанням, варто придивитися до Born In Roma Donna. У композиції поєдналися жасмин, чорна смородина, рожевий перець і бурбонська ваніль. Завдяки цьому аромат виходить незабутнім, але зовсім не губиться навіть через кілька годин після нанесення.

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Tom Ford Tobacco Vanille

Tobacco Vanille вже давно став одним із найвідоміших ароматів бренду. Тютюнове листя, ваніль і боби тонка створюють теплу композицію з пряними відтінками. Це не легкі літні парфуми, а аромат із характером, який особливо красиво звучить увечері.

Кожен із цих парфумів має власний стиль, але їх об'єднує одна риса — вони залишають після себе аромат, який складно не помітити. Саме тому їх часто обирають ті, хто хоче, щоб парфуми стали не просто аксесуаром, а частиною образу.

Раніше ми писали про те, на яких частинах тіла парфуми розкриваються найгірше в теплу пору року. Щоб аромат довше залишався приємним, потрібно враховувати деякі нюанси.

Також Новини.LIVE повідомляли, які відомі парфуми втратили свою актуальність цього року. Вони втратили той шарм, за який їх і полюбили жінки.