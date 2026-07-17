На какие части тела не стоит наносить духи летом: вот почему

Эксперты советуют не наносить духи на эти участки тела в жару
В жару даже самые дорогие духи могут вести себя совсем не так, как вы привыкли. Если зимой аромат кажется легким и приятным, то летом он нередко становится слишком резким. Причина проста — высокая температура заставляет парфюмерную композицию раскрываться значительно быстрее.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на myself.de.
Именно поэтому летом стоит немного изменить привычки. Иногда достаточно наносить аромат в другое место или использовать меньшее количество, чтобы он красиво звучал в течение всего дня.
Как наносить духи в жаркие дни
Прежде всего, не стоит распылять духи на шею. Хотя многие привыкли поступать именно так, в жару эта зона сильно нагревается. Из-за этого аромат становится гораздо насыщеннее, а тяжелые сладкие или восточные ноты могут буквально "давить" на окружающих.
Не лучшая идея — пользоваться духами, если кожа уже вспотела. Пот вступает в реакцию с ароматической композицией, из-за чего запах может заметно измениться. Вместо приятного шлейфа иногда появляется резкость, особенно если духи имеют ванильные, пряные или насыщенные древесные аккорды.
Есть еще одна зона, о которой часто забывают. Это сгибы локтей, колен и другие складки кожи. В холодное время года именно сюда рекомендуют наносить аромат, ведь тепло помогает ему постепенно раскрываться. Но летом эти места быстро нагреваются и часто остаются влажными, поэтому духи могут звучать слишком интенсивно.
В жаркие дни лучше не переусердствовать с количеством. Одного или двух распылений обычно более чем достаточно. Из-за высокой температуры аромат и без того будет хорошо ощущаться.
Для лета также стоит пересмотреть свои парфюмерные предпочтения. Свежие цитрусовые, водные, зеленые или легкие цветочные композиции переносят жару значительно лучше, чем густые сладкие ароматы. Они не перегружают и оставляют после себя приятное ощущение свежести.
Если хочется, чтобы запах держался дольше, можно осторожно распылить немного духов на одежду. Главное — убедиться, что ткань не испортится от спиртовой основы. На вещах аромат часто сохраняется дольше и меньше меняется под воздействием температуры тела.
Еще одна простая привычка, которая действительно работает, — наносить духи после душа. Чистая и хорошо увлажненная кожа лучше удерживает аромат. Для этого подойдет обычный лосьон без запаха, который не будет перебивать духи.
Если же использовать гель для душа, крем и духи из одной ароматической серии, запах получается более ровным и стойким. При этом нет необходимости делать много распылений — даже небольшого количества хватит, чтобы аромат сопровождал вас в течение дня.
Ранее мы писали о том, что Джорджио Армани за свою жизнь выпустил несколько культовых парфюмов. Это те ароматы, которые большинство выбирает годами.
Также Новини.LIVE сообщали о нишевых ароматах для женщин, которые редко где встретишь. Это дорогие ароматы, аналоги которых трудно найти.