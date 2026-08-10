Забутий аромат із 60-х знову на слуху: ним зацікавилася молодь

Парфуми, дівчина тримає в руках флакон з парфумами. Фото з сайту voenso, magnific. Колаж: Новини.LIVE

Парфумерна мода змінюється, але деякі аромати не зникають із пам’яті. Youth-Dew від Estée Lauder — саме такий випадок: його створили понад 70 років тому, а сьогодні він досі продається у впізнаваному флаконі й має своїх прихильниць.

Новини.LIVE розповість про нього детальніше.

Історія Youth-Dew почалася у 1953 році. Есте Лаудер хотіла змінити звичку жінок купувати парфуми лише як подарунок від чоловіків. Тому замість традиційного аромату вона представила олію для ванни Youth-Dew, яку можна було використовувати ще й як парфум. Ідея спрацювала: жінки почали наносити засіб не лише після ванни, а й просто заради запаху.

Так Youth-Dew фактично став одним із продуктів, які допомогли змінити ставлення до парфумів. Його можна було купити для себе, а не чекати особливого приводу чи подарунка.

Який запах у Youth-Dew

Це не той аромат, який варто описувати як легкий або ледь помітний. Youth-Dew належить до теплої бурштиново-пряної групи й побудований на насиченому поєднанні квітів, спецій та деревних нот.

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На початку звучать троянда, нарцис, лаванда. Потім до них приєднуються жасмин, конвалія та спеції. У базі залишаються пачулі, ветивер, мох і глибокі деревні відтінки. Саме тому аромат може здаватися щільним, теплим і дуже виразним. Youth-Dew складно сплутати з сучасними композиціями, побудованими навколо одного легкого акорду.

Чому Youth-Dew досі не зник із продажу

За десятиліття змінилися і мода, і ставлення до парфумів, але Youth-Dew залишився у колекції Estée Lauder. Бренд і зараз продає його як Eau de Parfum, а також випускає ароматизовану олію для ванни, крем для тіла та інші засоби з тією самою композицією.

Можливо, секрет його довголіття якраз у тому, що Youth-Dew ніколи не намагався бути непомітним. Це аромат іншої парфумерної епохи — насичений, пряний і з виразним шлейфом. І саме ця несхожість на багато сучасних парфумів може зацікавити тих, хто втомився від однакових легких композицій.

Раніше ми писали про те, які парфуми є одними з найстійкіших. Головне, щоб в композиції були присутні уд, мускус, амбра, ваніль і смолисті акорди.

Також Новини.LIVE повідомляли, які жіночі парфуми здивують своїм ароматом, а головне, що вони бюджетні. Свіжі композиції чудово доповнять будь-який образ.