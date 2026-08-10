Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Його пам’ятають мільйони: який аромат із 60-х оцінила молодь у 2026

Його пам’ятають мільйони: який аромат із 60-х оцінила молодь у 2026

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 19:41
Забутий аромат із 60-х знову на слуху: ним зацікавилася молодь
Парфуми, дівчина тримає в руках флакон з парфумами. Фото з сайту voenso, magnific. Колаж: Новини.LIVE

Парфумерна мода змінюється, але деякі аромати не зникають із пам’яті. Youth-Dew від Estée Lauder — саме такий випадок: його створили понад 70 років тому, а сьогодні він досі продається у впізнаваному флаконі й має своїх прихильниць.

Новини.LIVE розповість про нього детальніше.

Історія Youth-Dew почалася у 1953 році. Есте Лаудер хотіла змінити звичку жінок купувати парфуми лише як подарунок від чоловіків. Тому замість традиційного аромату вона представила олію для ванни Youth-Dew, яку можна було використовувати ще й як парфум. Ідея спрацювала: жінки почали наносити засіб не лише після ванни, а й просто заради запаху.

Так Youth-Dew фактично став одним із продуктів, які допомогли змінити ставлення до парфумів. Його можна було купити для себе, а не чекати особливого приводу чи подарунка.

Який запах у Youth-Dew

Це не той аромат, який варто описувати як легкий або ледь помітний. Youth-Dew належить до теплої бурштиново-пряної групи й побудований на насиченому поєднанні квітів, спецій та деревних нот.

Читайте також:

На початку звучать троянда, нарцис, лаванда. Потім до них приєднуються жасмин, конвалія та спеції. У базі залишаються пачулі, ветивер, мох і глибокі деревні відтінки. Саме тому аромат може здаватися щільним, теплим і дуже виразним. Youth-Dew складно сплутати з сучасними композиціями, побудованими навколо одного легкого акорду.

Чому Youth-Dew досі не зник із продажу

За десятиліття змінилися і мода, і ставлення до парфумів, але Youth-Dew залишився у колекції Estée Lauder. Бренд і зараз продає його як Eau de Parfum, а також випускає ароматизовану олію для ванни, крем для тіла та інші засоби з тією самою композицією.

Можливо, секрет його довголіття якраз у тому, що Youth-Dew ніколи не намагався бути непомітним. Це аромат іншої парфумерної епохи — насичений, пряний і з виразним шлейфом. І саме ця несхожість на багато сучасних парфумів може зацікавити тих, хто втомився від однакових легких композицій.

Раніше ми писали про те, які парфуми є одними з найстійкіших. Головне, щоб в композиції були присутні уд, мускус, амбра, ваніль і смолисті акорди.

Також Новини.LIVE повідомляли, які жіночі парфуми здивують своїм ароматом, а головне, що вони бюджетні. Свіжі композиції чудово доповнять будь-який образ.

аромат запах кращі парфуми
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації