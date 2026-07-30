Парфуми, які захочеться носити все життя: добірка, яку варто зберегти

Гарні флакони з парфумами. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Деякі парфуми виходять із моди вже через кілька сезонів, а деякі залишаються улюбленими десятиліттями. Їх купують знову і знову, радять подругам і повертаються до них навіть після знайомства з десятками новинок.

Саме про такі аромати Новини.LIVE розповість детальніше.

Chanel Coco Mademoiselle

Їх впізнають буквально з перших секунд. Chanel Coco Mademoiselle — один із них. Він давно став справжньою класикою й досі має величезну армію прихильниць по всьому світу.

Композиція вдало поєднує свіжість із теплими східними акордами. Спочатку аромат звучить легко й енергійно, але поступово відкривається більш солодкуватими відтінками з квітковими нотами та легкою пряністю. Завдяки такому балансу він має жіночний, елегантний і водночас дуже впевнений характер. Над ароматом, який з'явився у 2001 році, працював знаменитий парфумер Жак Польж.

Gucci Bloom

Якщо вам подобаються квіткові парфуми, то варто звернути увагу на Gucci Bloom. Його головна особливість — насичене звучання жасмину, яке робить аромат глибоким. Окрім квіткових нот, у композиції відчуваються ваніль, амбра, тубероза, квітка апельсина, фруктові акорди та легкі пудрові відтінки. Усе це створює затишне звучання, яке доречно відчувається як у теплу, так і в прохолодну погоду.

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Versace Bright Crystal

Versace Bright Crystal давно заслужив репутацію одного з найвдаліших свіжих ароматів. Його часто обирають ті, хто не любить надто солодкі або насичені парфуми. У композиції яскраво звучать гранат і півонія, які додають соковитості та легкості, а мускус у базі робить аромат більш стійким. Парфум створив Альберто Морільяс, а світ він побачив ще у 2006 році. Попри це, Bright Crystal і сьогодні має сучасний вигляд і легко вписується в будь-який сезон та стиль.

Раніше ми писали про те, які аромати чудово підійдуть для літньої відпустки. Ці парфуми подарують вам той самий настрій відпустки, якого іноді не вистачає.

Також Новини.LIVE повідомляли, шлейф яких парфумів найкраще розкривається в холодну пору. На осінь ці аромати підійдуть ідельно.