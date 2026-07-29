Не тільки ваніль і вишня: чому всі раптом заговорили про парфуми з ароматом Coca-Cola

Парфуми, дівчина з флаконом в руках. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Перед тим як аромат полуниці чи фісташки встиг остаточно набриднути, у парфумерії вже з'явився новий фаворит. У 2026 році все більше брендів випускають композиції з акордом Coca-Cola. І хоча спочатку така ідея звучить дивно, на практиці це один із найцікавіших трендів останнього часу.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Парфуми, які варто спробувати у 2026

BORNTOSTANDOUT Cola Addict

Якщо хочеться максимально реалістичного звучання коли, цей аромат — один із найкращих варіантів. Лайм, кориця та акорд коли швидко змінюються теплими нотами рому й ванілі. Композиція виходить грайливою, сучасною та оригінальною.

Mancera Tonka Cola

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Один із найвідоміших ароматів, який допоміг зробити акорд коли популярним. Лимон і кориця створюють ефект холодного газованого напою, а ваніль, боби тонка та бензоїн додають композиції тепла й гарної стійкості. Ідеальний варіант для тих, хто любить гурманські парфуми.

Snif Soda Snob

Літній, легкий і дуже позитивний аромат. Шипучий лайм, кориця та кола поступово переходять у м'якші ноти карамелі, жасмину й ванілі. У результаті композиція нагадує знаменитий коктейль із коли та морозивом.

Kilian Born To Be Unforgettable

Тут акорд коли звучить особливо витончено. Аромат відкривається соковитим лаймом, далі з'являються кориця, ваніль і мускатний горіх, а завершують композицію теплі деревні ноти. Він одночасно свіжий, пряний і дуже елегантний.

Oakcha Colaroma Extrait de Parfum

Для тих, хто любить більш насичені та стійкі парфуми. Апельсин і імбир додають композиції яскравості, а ветивер та амброві акорди роблять її глибокою й теплою. Завдяки високій концентрації аромат довго тримається на шкірі.

Старша парфумерка Givaudan Карін Сертен Буан пояснює, що такі композиції поєднують знайому іскристість із ніжною гурманською солодкістю. Саме цей контраст і робить їх такими привабливими.

Раніше ми писали про те, які парфуми дедалі рідше обирають жінки з гарним смаком. Знайшлася гідна заміна культовими ароматам.

Також Новини.LIVE повідомляли, які шлейфові аромати на осінню пору можна розглянути. Важливо, щоб в парфумах були присутні ваніль, ірис, деревина, амбра або спеції.