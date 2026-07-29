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Главная Мода Необычные ароматы, которые покорят 2026 год: духи с нотами Coca-Cola

Необычные ароматы, которые покорят 2026 год: духи с нотами Coca-Cola

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 19:36
Не только ваниль и вишня: почему все вдруг заговорили о духах с ароматом Coca-Cola
Духи, девушка с флаконом в руках. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Еще до того, как аромат клубники или фисташки успел окончательно надоесть, в парфюмерии уже появился новый фаворит. В 2026 году все больше брендов выпускают композиции с аккордом Coca-Cola. И хотя поначалу такая идея звучит странно, на практике это один из самых интересных трендов последнего времени.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Парфюмы, которые стоит попробовать в 2026 году

BORNTOSTANDOUT Cola Addict

Если хочется максимально реалистичного звучания колы, этот аромат — один из лучших вариантов. Лайм, корица и аккорд колы быстро сменяются теплыми нотами рома и ванили. Композиция получается игривой, современной и оригинальной.

Mancera Tonka Cola

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Один из самых известных ароматов, который помог сделать аккорд колы популярным. Лимон и корица создают эффект холодного газированного напитка, а ваниль, бобы тонка и бензоин придают композиции теплоту и хорошую стойкость. Идеальный вариант для тех, кто любит гурманские духи.

Snif Soda Snob

Летний, легкий и очень позитивный аромат. Шипучий лайм, корица и кола постепенно переходят в более мягкие ноты карамели, жасмина и ванили. В результате композиция напоминает знаменитый коктейль из колы и мороженого.

Kilian Born To Be Unforgettable

Здесь аккорд колы звучит особенно изящно. Аромат открывается сочным лаймом, далее появляются корица, ваниль и мускатный орех, а завершают композицию теплые древесные ноты. Он одновременно свежий, пряный и очень элегантный.

Oakcha Colaroma Extrait de Parfum

Для тех, кто любит более насыщенные и стойкие духи. Апельсин и имбирь придают композиции яркость, а ветивер и амбровые аккорды делают ее глубокой и теплой. Благодаря высокой концентрации аромат долго держится на коже.

Старший парфюмер Givaudan Карин Сертен Буан объясняет, что такие композиции сочетают в себе знакомую искрящуюся свежесть с нежной гурманской сладостью. Именно этот контраст и делает их такими привлекательными.

Ранее мы писали о том, какие духи все реже выбирают женщины с хорошим вкусом. Нашла достойную замену культовым ароматам.

Также Новини.LIVE сообщали, какие ароматы со шлейфом можно рассмотреть для осеннего сезона. Важно, чтобы в парфюме присутствовали ваниль, ирис, древесина, амбра или специи.

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Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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