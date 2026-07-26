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Главная Мода Аромат, который запомнится надолго: 5 чувственных ароматов на эту осень

Аромат, который запомнится надолго: 5 чувственных ароматов на эту осень

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 19:50
Осень пахнет именно так: 5 ароматов, в которые влюбляешься с первой ноты
Осенняя погода, девушка наносит духи на тело. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Осенью рука сама тянется к другим ароматам. Легкие цитрусовые уступают место более насыщенным композициям, в которых присутствуют ваниль, ирис, древесные ноты, амбра или специи. Именно они лучше всего раскрываются в прохладную погоду и дольше держатся на одежде и коже.

Если хочется пополнить коллекцию новым флаконом, Новини.LIVE расскажет о пяти ароматах, которые точно не затеряются среди десятков других.

Bibliotheque de Parfum Nirvana

Если вы не любите тяжелые духи, но хотите чего-то более выразительного, чем обычный цветочный аромат, обратите внимание на Nirvana. Сначала ощущается жасмин, чуть позже — ирис. В базе остаются амброксан и Iso E Super, благодаря которым аромат звучит чисто и держится на коже много часов. Он не надоедает даже в конце дня.

Dior J'adore L'Or

Это более насыщенная версия знаменитого J'adore. Над ней работал Франсис Куркджан, поэтому композиция получилась очень гармоничной. Флердоранж и жасмин открывают аромат, а роза сентифолия придает ему глубину. Парфюм не кажется резким или слишком сладким. Он постепенно меняется в течение дня и каждый раз звучит немного по-другому.

Yves Saint Laurent Libre Le Parfum

Libre Le Parfum имеет совершенно иной характер. Здесь хорошо ощущаются лаванда, цветы апельсина, шафран и имбирь. Позже появляются мед и ваниль, которые придают композиции мягкость. Это один из тех ароматов, которые особенно красиво раскрываются именно тогда, когда на улице уже прохладно.

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Guerlain Mon Guerlain Intense

В этом аромате хорошо сочетаются лаванда, жасмин, ваниль и сандал. Благодаря такому сочетанию композиция получается очень спокойной — без резких переходов или навязчивой сладости. Это хороший вариант на каждый день, когда хочется, чтобы духи были заметными, но в меру.

Nicolai Parfumeur Créateur Ambre Cashmere Intense

Ambre Cashmere Intense меняется от самого начала до последних нот. Сначала ощущаются цитрон, мандарин и черный перец. Затем аромат становится более пудровым благодаря ирису, фиалке и гвоздике. В конце остаются ваниль, бобы тонка, бензоин, пачули, мускус и сандал. Именно база делает его очень стойким и узнаваемым.

Ранее мы писали о том, какие культовые духи постепенно уходят в прошлое. Среди них и классический Chanel No.5, который все реже выбирают состоятельные женщины.

Также Новини.LIVE сообщали, какими популярными духами пользуются звезды Голливуда. В реальной жизни они отдают предпочтение не всегда тем ароматам, в рекламных кампаниях которых появляются.

осень аромат лучшие духи
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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