Не Black Opium і не Libre: 3 парфуми, які вражають своєю стійкістю

Парфуми Tom Ford, дівчина з флаконом парфумів. Фото: magnific та Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Якщо потрібен аромат, який не доведеться оновлювати кожні кілька годин, варто звертати увагу на парфуми з високою концентрацією ароматичних олій. Найдовше на шкірі залишаються композиції, у яких є уд, мускус, амбра, ваніль і смолисті акорди. Саме ці компоненти відповідають за глибокий шлейф і високу стійкість.

Новини.LIVE готовий назвати парфуми, які відрізняються хорошою стійкістю.

Nasomatto Black Afgano

Black Afgano складно сплутати з будь-яким іншим ароматом. Він густий, теплий і насичений, зі смолистими та димними відтінками, які поступово розкриваються на шкірі. Його не назвеш універсальним, але саме в цьому й полягає його особливість.

На різних людях аромат звучить по-своєму. Комусь більше відчуваються деревні ноти, комусь — теплі смоли чи легка пряність. Протягом дня композиція не втрачає глибини, а навпаки стає багатограннішою. Це один із тих парфумів, які залишають помітний шлейф навіть через багато годин після нанесення.

Baccarat Rouge 540

Extrait-версія Baccarat Rouge 540 відрізняється більшою насиченістю та стійкістю, ніж класична парфумована вода. Композиція відкривається шафраном і мигдалем, після чого поступово переходить до білого кедра та жасмину.

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У фіналі розкриваються мускус, сіра амбра та деревні акорди. Саме вони забезпечують той самий довгий шлейф, через який цей аромат легко впізнати навіть через кілька годин. На одязі його звучання може залишатися ще довше.

Tom Ford Lost Cherry

Lost Cherry побудований навколо стиглої чорної вишні, але цим аромат не обмежується. Уже з перших хвилин до неї додаються вишневий лікер і гіркий мигдаль, завдяки чому композиція звучить більш об'ємно.

У серці відчуваються жасмин самбак, турецька троянда та густий вишневий сироп. Наприкінці аромат стає теплішим за рахунок бобів тонка, сандалу, кедра й ветиверу. Саме така база допомагає йому довго залишатися на шкірі та зберігати характерне звучання протягом дня.

Раніше ми писали про те, що ми склали добірку з культових ароматів, які мають попит серед знаменитостей. Відомі фаворити Марго Роббі та Бейонсе, і не тільки їх.

Також Новини.LIVE повідомляли, які аромати найкраще розкриваються саме восени. В холодну пору ці парфуми залишатимуть особливий шлейф.