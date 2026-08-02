Не Black Opium и не Libre: 3 аромата, которые поражают своей стойкостью

Парфюм Tom Ford, девушка с флаконом духов. Фото: magnific и Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Если вам нужен аромат, который не придется обновлять каждые несколько часов, стоит обратить внимание на духи с высокой концентрацией ароматических масел. Дольше всего на коже держатся композиции, в которых присутствуют уд, мускус, амбра, ваниль и смолистые аккорды. Именно эти компоненты отвечают за глубокий шлейф и высокую стойкость.

Новини.LIVE готовы назвать духи, отличающиеся хорошей стойкостью.

Nasomatto Black Afgano

Black Afgano сложно спутать с каким-либо другим ароматом. Он густой, теплый и насыщенный, со смолистыми и дымными оттенками, которые постепенно раскрываются на коже. Его не назовешь универсальным, но именно в этом и заключается его особенность.

На разных людях аромат звучит по-своему. Кому-то больше ощущаются древесные ноты, кому-то — теплые смолы или легкая пряность. В течение дня композиция не теряет глубины, а наоборот становится более многогранной. Это один из тех парфюмов, которые оставляют заметный шлейф даже спустя много часов после нанесения.

Baccarat Rouge 540

Extrait-версия Baccarat Rouge 540 отличается большей насыщенностью и стойкостью, чем классическая парфюмированная вода. Композиция открывается шафраном и миндалем, после чего постепенно переходит к белому кедру и жасмину.

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В финале раскрываются мускус, серая амбра и древесные аккорды. Именно они обеспечивают тот самый длинный шлейф, благодаря которому этот аромат легко узнать даже через несколько часов. На одежде его аромат может сохраняться еще дольше.

Tom Ford Lost Cherry

Lost Cherry построен вокруг спелой черной вишни, но этим аромат не ограничивается. Уже с первых минут к ней добавляются вишневый ликер и горький миндаль, благодаря чему композиция звучит более объемно.

В сердце ощущаются жасмин самбак, турецкая роза и густой вишневый сироп. В конце аромат становится теплее за счет бобов тонка, сандала, кедра и ветивера. Именно такая база помогает ему долго держаться на коже и сохранять характерное звучание в течение дня.

Ранее мы писали о том, что составили подборку культовых ароматов, пользующихся спросом среди знаменитостей. Известны фавориты Марго Робби и Бейонсе, и не только их.

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