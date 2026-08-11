Щоб парфуми трималися довше: 5 простих правил від експертів

Парфуми для волосся, гарний флакон на фоні квітів. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Парфуми можуть зникнути зі шкіри вже за кілька годин не лише через особливості аромату. На його стійкість впливають стан шкіри, місце нанесення і навіть те, де стоїть флакон.

Новини.LIVE розповість про те, як покращити стійкість аромату.

Наносьте парфуми на зволожену шкіру

Якщо шкіра суха, аромат на ній зазвичай тримається менше. Перед використанням парфумів нанесіть на зап'ястя, шию чи лікті крем або лосьйон без запаху. Дайте йому вбратися кілька хвилин, а потім використовуйте аромат.

Також можна взяти засіб для тіла з тієї самої парфумерної лінійки. Наприклад, спочатку нанести ароматизований лосьйон, а поверх нього — парфум. Такий спосіб називають нашаруванням ароматів, або лейерингом.

Не обмежуйтеся лише зап'ястями

Парфум можна наносити на шию, за вуха, у згини ліктів і під коліна. У цих ділянках шкіра тепліша, тому аромат поступово випаровується і краще розкривається.

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Втім, не потрібно розпилювати його на всі точки одразу. Кількох нанесень достатньо. Інакше замість легкого шлейфу можна отримати надто різкий запах.

Спробуйте наносити аромат на волосся

Волосся добре утримує запах, тому воно може стати додатковим "носієм" аромату. Але регулярно розпилювати звичайні парфуми безпосередньо на довжину не варто: спирт у складі може пересушувати пасма. Безпечніший варіант — бризнути трохи парфуму на гребінець і провести ним по волоссю. Так запах залишиться, а кількість засобу буде мінімальною.

Не забувайте про одяг

Тканина здатна утримувати аромат довше, ніж шкіра. Тому парфум можна нанести на одяг із невеликої відстані. Обережність потрібна з білими речами, шовком та іншими делікатними тканинами. Деякі парфуми залишають на них плями, тому спочатку краще перевірити засіб на непомітній ділянці.

Правильно зберігайте флакон

Навіть дорогий парфум може змінитися, якщо постійно стоїть на сонці або біля батареї. Висока температура, світло та вологість поступово впливають на ароматичну композицію. Тому флакон краще залишити в сухій шафі або іншому темному місці зі стабільною температурою. А ось ванна кімната для цього не підходить: після душу там стає тепло й волого, а потім температура знову падає.

І ще один момент: якщо аромат усе одно швидко зникає, подивіться на його концентрацію. Туалетна вода зазвичай легша за парфумовану, а екстракти містять ще більше ароматичних компонентів. Тому одна й та сама кількість розпилень у різних форматах може давати зовсім різний результат.

Раніше ми писали про те, які хороші парфуми можна знайти за ціною до 1000 грн. Це квіткові, фруктові та свіжі композиції, які не залишаться без уваги у оточуюючих.

Також Новини.LIVE повідомляли, якими парфумами користуються знаменитості. Це культові аромати, які знайдуться в колекціях у відомих акторів, моделів та співачків.